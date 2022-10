কার্গিল, 24 অক্টোবর: শক্তি ছাড়া শান্তি অর্জন করা যায় না ৷ কার্গিলে দীপাবলি উদযাপনে গিয়ে জওয়ানদের উদ্দেশে এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Modi to celebrate Diwali in Kargil)৷ ভারত সর্বদা যুদ্ধকেই শেষ অবলম্বন হিসাবে দেখেছে বলেও দাবি করেন নমো (PM Modi in Kargil)।

সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে দীপাবলি উদযাপনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন যে, ভারত তার বহিরাগত এবং অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রের শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলা করছে । তবে ভারত কখনওই যুদ্ধকে প্রথম বিকল্প হিসেবে দেখেনি । সোমবার মোদি বলেন, "আমরা সবসময় যুদ্ধকে চূড়ান্ত অবলম্বন হিসেবে দেখেছি । আমরা বিশ্ব শান্তির পক্ষে । কিন্তু শক্তি ছাড়া শান্তি অর্জন করা যায় না ৷" প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, দেশ থেকে "সন্ত্রাস, মাওবাদ এবং চরমপন্থা"কে "উপড়ে ফেলতে" পদক্ষেপ করেছে তাঁর সরকার (Modi in Kargil)।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর কৌশলের পাশাপাশি শক্তিও আছে । যদি কেউ আমাদের দিকে খারাপ দৃষ্টি দেওয়ার সাহস করে, আমাদের তিন সশস্ত্র বাহিনী ভালো করেই জানে কীভাবে তার উপযুক্ত জবাব দিতে হয় ৷"

আরও পড়ুন: আপনারা আমার পরিবার, কার্গিলে দীপাবলি উদযাপনে গিয়ে জওয়ানদের বললেন মোদি

এ দিন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কার্গিল যুদ্ধের জয়ের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, "পাকিস্তানের সঙ্গে একটিও যুদ্ধ হয়নি যখন কার্গিলে বিজয়ের পতাকা ওড়েনি ৷" দীপাবলি "সন্ত্রাসের সমাপ্তিকে উদযাপনের" প্রতীক, মত মোদির । তিনি বলেছেন, "আমি কার্গিল যুদ্ধকে খুব কাছ থেকে দেখেছি । সেই সময়ের অনেক স্মৃতি রয়েছে যখন চারিদিকে বিজয়ের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল ৷"

শক্তি ছাড়া শান্তি পাওয়া যায় না, কার্গিলে বললেন মোদি

সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি (Diwali 2022) উদযাপন করতে আজ কার্গিলে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । 2014 সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতি বছর দেশের কোনও না কোনও সীমান্তে গিয়ে জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi to soldiers in Kargil on Diwali)৷ সেই মতোই এ বার তিনি দীপাবলি উদযাপনে গিয়েছেন কার্গিলে ৷ সোমবার সেখানে গিয়ে জওয়ানদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বহু বছর ধরেই আপনারা সবাই আমার পরিবার ৷ আপনাদের মধ্যেই রয়েছে আমার দীপাবলির মিষ্টত্ব ও ঔজ্জ্বল্য ৷ কার্গিলে আমাদের বীর জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি কাটাতে পারার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত ৷"