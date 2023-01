নয়াদিল্লি, 1 জানুয়ারি: নিজেদের হেফাজতে (India Pakistan on civilian prisoners in custody) থাকা বেসামরিক বন্দি এবং মৎস্যজীবীদের তালিকা একে-অপরের সঙ্গে বিনিময় করল ভারত ও পাকিস্তান ৷ রবিবার এ কথা জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক (MEA on India Pakistan)। কনস্যুলার অ্যাক্সেস সংক্রান্ত 2008 সালের চুক্তি (2008 Agreement on Consular Access) অনুসারে এটি করা হয়েছে । নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি বছর 1 জানুয়ারি ও 1 জুলাই এ ধরনের তালিকা বিনিময় করে ভারত ও পাকিস্তান ৷

বর্তমানে ভারতের হেফাজতে থাকা 339 জন পাকিস্তানি বেসামরিক বন্দি এবং 95 জন পাকিস্তানি মৎস্যজীবীর তালিকা প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে দিল্লি ৷ একইভাবে, পাকিস্তান তার হেফাজতে থাকা 51 জন ভারতীয় বেসামরিক বন্দি এবং 654 জন মৎস্যজীবীর তালিকা তুলে দিয়েছে ভারতের হাতে ৷ একটি বিবৃতি দিয়ে এ কথা জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রক ৷

পাকিস্তানের হেফাজত থেকে যে বেসামরিক বন্দি, নিখোঁজ ভারতীয় প্রতিরক্ষা কর্মী এবং মৎস্যজীবীরা তাঁদের সাজার মেয়াদ শেষ করেছে এবং নিজেদের জাতীয়তা নিশ্চিত করেছে, দ্রুত তাঁদের মুক্তি ও দেশে ফেরানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । পাকিস্তানকে 631 জন ভারতীয় মৎস্যজীবী এবং দু'জন ভারতীয় বেসামরিক বন্দির মুক্তি ও দেশে ফেরা ত্বরান্বিত করতে বলেছে সরকার ৷ পাকিস্তানের হেফাজতে থাকা বাকি 30 জন মৎস্যজীবী ও 22 জন বেসামরিক বন্দিকে অবিলম্বে কনস্যুলার অ্যাক্সেস দেওয়ার জন্যও আবেদন জানানো হয়েছে পাকিস্তানের কাছে ৷

মৎস্যজীবী-সহ 71 জন পাকিস্তানি বন্দির জাতীয়তা নিশ্চিত করতে ইসলামাবাদকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করারও আহ্বান জানিয়েছে ভারত ৷ পাকিস্তান এখনও তাঁদের জাতীয়তা নিশ্চিত না করায়, তাঁদের দেশে ফেরানো মুলতুবি রয়েছে ।