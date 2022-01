দিল্লি, 1 জানুয়ারি : সরকারের কাছে ক্রমশ মাথাব্যথারা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন ৷ ইতিমধ্যেই দেশ জুড়ে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে 1200-তে ৷ বাড়ছে সাধারণ কোভিড আক্রান্তের সংখ্যাও ৷ এবার তাই এই বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য একগুচ্ছ গাইডলাইন জারি করল কেন্দ্র ৷ রাজ্যের মুখ্যসচিবদের উদ্দেশ্যে এই চিঠি লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ এবং আইসিএমআর-এর ডিজি বলরাম ভার্গব (Union Health Secretary Rajesh Bhushan and ICMR DG Balaram Bhargava write letter to all the states about Omicron )৷

ওমিক্রনের কথা মাথায় রেখে রাজ্যগুলিকে করোনা পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ বিশেষত ব়্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষা কেন্দ্র বাড়ানোর দিকে অতিরিক্ত জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই চিঠিতে ৷ একইসঙ্গে হোম টেস্ট কিট ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে জোর দিতে বলা হয়েছে স্বাস্থ্য কর্মী ও প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের ৷ যাতে বাড়ি বসেই সকলে জেনে নিতে পারেন তাঁরা কোভিড আক্রান্ত কি না ৷

কোনওরকম উপসর্গ যেমন জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, মাথা যন্ত্রণা, শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি থাকলে সঙ্গে সঙ্গে কোভিড পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে ৷ চিঠিতে জানানো হয়েছে, যদিও ওমিক্রনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি অনেকটাই কম তবে কোনও ব্যক্তির এধরনের উপসর্গ থাকলে তাঁকে অবশ্যই কোভিড বিধি মেনে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে ৷