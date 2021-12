হায়দরাবাদ, 5 ডিসেম্বর : গত অর্থবর্ষের আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ দিন 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার (income tax returns till December 31 for the last fiscal year) ৷ এর মধ্যে অবশ্যই রিটার্ন দাখিল সেরে ফেলতে হবে ৷ আয়কর দফতরের নতুন ওয়েবসাইটে (Income Tax Department website) 'প্রি-ফাইলড ট্যাক্স রিটার্ন'-এর (Pre-filled tax returns) ব্যবস্থা করা আছে ৷ শুধুমাত্র সবকিছু ভাল ভাবে দেখে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং কোনও কিছু যোগ করতে হলে, তা সেরে ফেলতে হবে ৷ এরপর 'ই-ভেরিফাইং' (e-Verifying) হলে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে ৷ কিন্তু, আপনার আয় আর আয়কর জমা দেওয়ার বিস্তারিত তথ্যগুলো আয়করের ওয়েবসাইটে যদি না দেখতে পান ? এর কারণ কী ? (Basic points to ponder while filing IT returns)

আয়কর দফতরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (Have a look at some details provided by the Income Tax Department for instance)

আয়করের ওয়েবসাইটে আপনার অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য না দেখানোর অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে ৷ এই ওয়েবসাইটের কয়েকটি বিষয় একবার দেখে নেওয়া যাক-

হতে পারে যে আপনি আপনার তথ্যগুলো নথিভুক্ত করেননি ৷ প্যানকার্ডের তথ্য ঠিকঠাক দেওয়া হয়নি (failed to provide PAN details properly) ৷ কোথাও একটা ভুল হয়ে গিয়েছে ৷ কোনও ব্যক্তি অথবা সংগঠন, যারা টিডিএস বা টিসিএস দিয়েছে (individuals/organisations, who have done TDS‌ / TCS), তারা আপনার প্যানকার্ডের তথ্যটি ভুল দিয়েছেন (misrepresented your PAN details) ৷ অথবা, প্যানকার্ড সংক্রান্ত কোনও তথ্যই দেননি (not provided PAN details at all) ৷ কর প্রদানের চালান ঠিক ভাবে দেওয়া না হলেও আপনার অ্যাকাউন্টে আয় এবং করের বিষয়টি নাও দেখাতে পারে ৷

সঠিক আইটি রিটার্নের সময় কী কী মনে রাখতে হবে ? (Points to keep in mind for filing error-free IT returns)

প্যানকার্ডে কোনও ভুল থাকলে টিডিএস/টিসিএসের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে আয়কর দফতরকে জানাতে হবে ৷ সঙ্গে প্যানকার্ডে ভুল সংশোধন করা সেই টিডিএস/টিসিএস আবার ঠিক করে দিতে হবে ৷ প্যান সংক্রান্ত তথ্য নথিভুক্ত করার সময় ভুল হয়ে থাকলে, তাও অবশ্যই জানানো প্রয়োজন ৷

আয়কর দফতরে টাকা জমা দেওয়ার আগে যে ব্যক্তি টিডিএস/টিসিএস করেছেন কিন্তু তিনি প্যানের তথ্য দেননি ৷ এবার সেই সব তথ্য দিচ্ছেন, তাহলে আয়কর দফতরে ভুল সংশোধন করে 'কারেকশন স্টেটমেন্ট' জমা দিতে হবে (correction‌ statement should be submitted to the Income Tax Department) ৷

অবশেষে, আয়কর দফতরের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার নিজের অ্যাকাউন্টে যান এবং ভাল করে মিলিয়ে নিন আপনার আয় এবং কর প্রদানের সব তথ্যগুলো সেখানে দেওয়া রয়েছে কি না ৷