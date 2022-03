গুয়াহাটি, 16 মার্চ : গুয়াহাটির পর উদালগুড়ি । মাত্র 24 ঘণ্টার মধ্যে অসমে দু'টি এনকাউন্টারে মৃত দুই ধর্ষণে অভিযুক্ত ৷ সকালে পুলিশি এনকাউন্টারে মারা যান গুয়াহাটির গারিগাঁও গণধর্ষণ-কাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত বিকি আলি ৷ দ্বিতীয় এনকাউন্টারটি ঘটেছে আসামের উদালগুড়ি জেলার লালপানি এলাকায় । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত রাজেশ মুন্ডা (In less than 24 hours Two rape accused killed in encounter)।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 10 মার্চ রাজেশ ধানশ্রী চা বাগানে 8 বছর বয়সি একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করে । পরদিন চা বাগানে মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া যায় । মঙ্গলবার পুলিশ কামরূপ গ্রামীণ জেলার একটি লোহার কারখানা থেকে অভিযুক্ত রাজেশকে গ্রেফতার করে । রাতে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নিমাণের চেষ্টা করার সময় সে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ গুলি চালায় ৷ তাতেই মারা যায় রাজেশ ৷

অন্যদিকে, মঙ্গলবার কামরূপ গ্রামীণ জেলার দামপুর থেকে আরেক ধর্ষণে অভিযুক্ত বিকি আলিকে গ্রেফতার করে পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে পুলিশের হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত । তাকে একাধিকবার থামতে বললেও আদেশ মানেনি । শেষ পর্যন্ত তাকে লক্ষ্য করে 4 রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে পুলিশ । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অভিযুক্তর (Rape accused shot dead in an encounter by Assam Police)৷