নয়াদিল্লি, 29 মে : বর্ষা এল দেশে ৷ এমনটাই জানিয়েছে দেশের আবহাওয়া দফতর ইন্ডিয়ান মেটেরিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ৷ আজ রবিবার কেরালায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ঢুকেছে ৷ 1 জুন মৌসুমী বায়ুর প্রবেশের পূর্বাভাস দিয়েছিল আইএমডি ৷ তার তিনদিন আগে রবিবার সকালেই দেশে বর্ষার আগমন (Three days ahead of its normal onset time South west monsoon reaches Kerala) ৷

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকে চাষিরা ৷ মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভালো ফলনের আশায় দিন গোনে দেশের কৃষকেরা ৷ তাই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারতের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রাণ ৷ এর উপরেই নির্ভর করে কৃষক তথা দেশের আপামর জনসাধারণের খাদ্য ভাণ্ডার ৷ তাই সময়ের আগে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমন চাষিদের জন্য আনন্দের ও স্বস্তির ৷

আইএমডির ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জ মহাপাত্র বলেন, "নির্দিষ্ট সময় 1 জুনের বদলে আজ রবিবার, 29 মে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কেরালায় প্রবেশ করেছে ৷"

আরও পড়ুন : West Bengal Weather Update : চাঁদিফাটা গরমেও রবিবাসরীয় সন্ধেয় বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া

এর আগে আইএমডি জানিয়েছিল 27 মে কেরালায় বর্ষা ঢুকতে পারে ৷ দু'হপ্তা আগে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় অশনির প্রভাবেই আগেভাগে দেশে বর্ষা আসবে, জানিয়েছিল আবহাওয়া দফতর ৷ তবে এই পূর্বাভাসে ত্রুটি থাকায় তা মেলেনি ৷ এনিয়ে আইএমডি একটি টুইটও করেছে ৷ তাতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গতিপথ দেখানো হয়েছে ৷