নয়াদিল্লি, 29 এপ্রিল : তাপপ্রবাহ চরম আকার নেবে ৷ আবহাওয়া দফতর (India Meteorological Department, IMD) আগামী পাঁচ দিন রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে জন্য 'কমলা' সতর্কতা জারি করেছে ৷ বৃহস্পতিবার আইএমডির পূর্বাভাস অনুযায়ী উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তাপমাত্রা 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে ৷ উত্তর-পশ্চিমাংশে এবং মধ্য ভারতে তাপপ্রবাহ জারি থাকবে পাঁচ দিন ৷ আর পূর্ব ভারতে আগামী তিন দিন এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে (IMD issues an orange alert of severe heat wave to intensify in next five days) ৷

পাকিস্তান থেকে আসা পশ্চিমি বায়ু এই তাপপ্রবাহের মূল কারণ ৷ এই গরম বাতাস পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে ঢুকে ওড়িষা পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে ৷ এর কোপে পড়ছে পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের মোট 14টি রাজ্য ৷ যেখানে তাপমাত্রা 44 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি ৷ উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে তাপমাত্রা 45.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা সর্বোচ্চ ৷ এছাড়া প্রায় 36টি জায়গার তাপমাত্রা 45 ডিগ্রির ঊর্ধ্বে উঠেছে, এই তথ্য জানিয়েছে ইন্ডিয়ান মেটেরিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট বা আইএমডি ৷

তাপপ্রবাহ থেকে চরম তাপপ্রবাহ চলছে রাজস্থান, গুজরাত, পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও ৷ উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে এক অবস্থাই থাকবে অন্ততপক্ষে 1 মে পর্যন্ত ৷ পূর্ব ভারতে আগামী তিনদিন ৷

পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে 2-4 মে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে ৷ এদিকে তপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে 3-4 মে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ শুক্রবার পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানে ধুলোর ঝড় বইতে পারে বলে সতর্কতা আইএমডি-এর ৷