নয়াদিল্লি, 18 ডিসেম্বর : যদি কোনও ব্যক্তি 18 বছর বয়সে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে অংশ নিতে পারে, তাহলে তিনি কেন তাঁর সঙ্গীকে বেছে নিতে পারবেন না, এই প্রশ্ন তুললেন এআইএমআইএম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি ৷ 16 ডিসেম্বর মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স 18-র পরিবর্তে 21 বছর করার প্রস্তাবকে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৷ কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে আক্রমণ করে এআইএমআইএম-এর (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen, AIMIM) প্রধান এই কথা বলেন (If a girl can choose Prime Minister at 18, then why not a partner, says Asaduddin Owaisi) ৷

ওয়াইসি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে স্বৈরশাসন চলছে ৷ এটা তার একটা ভাল উদাহরণ ৷ 18 বছর বয়সে একজন ভারতীয় নাগরিক কোনও চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারে, ব্যবসা শুরু করতে পারে, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করতে পারে এবং সাংসদ, বিধায়কও ৷ কিন্তু বিয়ে নয় ৷" বরং তাঁর কথায়, "ছেলেদের বিয়ের বয়স কমিয়ে 18 বছর করা উচিত ৷"

ডেটা প্রোটেকশন বিলে (Data Protection Bill) একজন তথ্য নথিভুক্ত করতে পারে, কিন্তু জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারে না ৷ এই কথা জানিয়ে তিনি বলেন, "এটা কী ধরনের যুক্তি ? এমনকি সুপ্রিম কোর্টও গোপনীয়তাকে মৌলিক অধিকার বলে জানিয়েছে ৷ কাকে বিয়ে করবে, কখন বাচ্চার জন্ম দেবে, তা যে কেউ ঠিক করতেই পারে ৷"

তাঁর এই যুক্তির সপক্ষে তিনি আমেরিকার বহু রাজ্যের উদাহরণ দেন ৷ যেখানে 14 বছরের পর বিয়ে করার অধিকার দেওয়া হয়েছে ৷ ব্রিটেন, কানাডাতেও 16 বছরে বিয়ে করা যায় ৷ তাঁর মতে এ ভাবে আইনত বিয়ের বয়স কমালেই মেয়েদের উন্নতি হবে, এমনটা মোটেও নয় ৷

কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের অগ্রগতিতে ব্যর্থ হয়েছে জানিয়ে তিনি একটি পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, "অপরাধদমনমূলক আইনের জন্য নয়, ভারতে বাল্য বিবাহের সংখ্যা কমেছে লেখাপড়া আর সামান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে ৷ তা সত্ত্বেও সরকারি তথ্য দেখাচ্ছে, 18 বছর হওয়ার আগেই প্রায় 1 কোটি 20 লক্ষ মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে ৷"

তিনি আরও জানান, 2005-এ দেশের কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার 26, 2020-তে তা কমে গিয়েছে 16 শতাংশে ৷ দেশে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ন্যূনতম বয়স 25 বছরের থেকে 21 বছরে কমিয়ে আনা উচিত, পরামর্শ ওয়াইসির ৷

16 ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মেয়েদের বিয়ের বয়স 21 বছর করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ৷ এরপর সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনেই এই বিল পেশ করতে পারে বিজেপি সরকার ৷