কেমব্রিজ, 3 মার্চ: দেশের মধ্যে গণতন্ত্রের উপর হামলা চলছে এবং তা নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন ৷ বিদেশের মাটিতে ভারতের এই দিকটি তুলে ধরলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ৷ দেশের বহু রাজনৈতিক নেতার ফোনে পেগাসাস স্পাইওয়্যার দিয়ে লাগাতার নজরদারি চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল বেশ কিছুদিন আগে ৷ রাহুলের দাবি, সেই তালিকায় তিনিও ছিলেন ৷ এক গোয়েন্দা আধিকারিক তাঁকে এই বিষয়ে সতর্ক করেন ৷ সেই আধিকারিক কংগ্রেস নেতাকে জানান, তাঁরা কথা রেকর্ড করছেন ৷ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাহুলের বক্তৃতায় এভাবেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পেগাসাস-তিক্ততার বিষয়টি উঠে এল (Congress MP Rahul Gandhi delivered a lecture at Cambridge University) ৷

কংগ্রেস সাংসদের কথায়,"আমার ফোনে পেগাসাস ছিল (I myself had Pegasus on my phone) ৷ আমাকে এক গোয়েন্দা আধিকারিক ফোন করেছিলেন ৷ তিনি আমায় বলেন, আপনি ফোনে কী বলছেন, সে বিষয়ে সচেতন থাকবেন ৷ আমরা সবকিছু রেকর্ড করছি ৷" আর বিরোধী নেতাদের এই 'নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি'র কারণে রাহুল-সহ অনেক নেতাই চাপের মধ্যে ছিলেন ৷ তিনি বলেন, "অপরাধমূলক কাজকর্মের আওতায় না পড়লেও আমার বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের মামলার দায় চেপেছে ৷" 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে 2017 সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন রাহুল গান্ধি ৷ এই নির্বাচনে ধরাশায়ী হয় কংগ্রেস ৷ তারপর সভাপতিত্ব ছেড়ে দেন ৷

ফেব্রুয়ারির শেষে তিনি ব্রিটেনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ৷ সেখানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে (Cambridge University's Judge Business School) তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় ৷ তাঁর বিষয় 'একুশ শতকে শুনতে শেখা' (Learning to listen in the 21st Century) ৷ ভারতে গণতন্ত্রে উপর আক্রমণ চালানো ছাড়াও রাহুল গান্ধি বিশ্বের গণতন্ত্র থেকে শুরু করে তাঁর সাম্প্রতিক ভারত জোড়ো যাত্রার (Bharat Jodo Yatra) বিষয়ে কথা বলেন ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ উগরে দেন কংগ্রেস সাংসদ ৷ তিনি জানান, বিরোধীদের উপর এভাবে নজরদারি চললে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা মুশকিল হয়ে পড়ে ৷ তাঁর অভিযোগ, দেশের বিচারব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করছে বিজেপি

