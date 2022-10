হায়দরাবাদ, 2 অক্টোবর: বড়সড় সাফল্য নিজামের শহরের পুলিশের ৷ শহরে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিকল্পনা বানচাল করে রবিবার তিন সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করল হায়দরাবাদ পুলিশ (Police Foil ISI Plot to Carry Out Terror Attack in Hyderabad) ৷ ধৃত তিন আইএসআই সন্ত্রাসবাদীর থেকে চারটি গ্রেনেড-সহ প্রায় সাড়ে 5 লক্ষ টাকা, পাঁচটি সেল ফোন এবং একটি বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ ।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়েই সমস্ত কর্মকাণ্ডটির সফল রূপায়ণ করেন ৷ ধৃত মালাকপেটের আব্দুল জাহেদ (39) আগেও হায়দরাবাদে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসের মামলায় জড়িত ৷ তাঁর সঙ্গে আইএসআই যোগ পেয়েছে হায়দরাবাদ পুলিশ ৷

জানা গিয়েছে, পুনরায় নিজামের শহরে সন্ত্রাসবাদী হামলার ছক কষে এগোচ্ছিল মালাকপেটের আব্দুল জাহেদ, সৈয়দাবাদের মহম্মদ সমীরউদ্দিন (39) এবং মেহিদিপত্তনমের হুমায়ুন নগরের মাজ হাসান ফারুক (29) ৷ কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই তাদের গ্রেফতার করল পুলিশ ৷

প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, আব্দুল জাহেদ এর আগে হায়দরাবাদে সন্ত্রাস-সংক্রান্ত মামলায় জড়িত ছিল ৷ 2005 বেগমপেটে হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ কমিশনারের টাস্কফোর্স অফিসে আত্মঘাতী হামলার সঙ্গে যুক্ত ছিল সে । তার সঙ্গে আইএসআই-এলইটি হ্যান্ডলারদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল বলে মনে করা হচ্ছে ।

তারা 2004 সেকেন্দ্রাবাদের গণেশ মন্দিরের কাছে বিস্ফোরণের ঘটনাতেও ডড়িত থাকতে পারে আব্দুল। ধৃত আব্দুল জাহেদ তার স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছে যে, শহরেরই তিন পলাতক ফারহাতুল্লা ঘোরি, সিদ্দিক বিন ওসমান এবং মজিদ তার সঙ্গে ফের যোগাযোগ করেছিল এবং শহরে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর জন্য টাকা জোগাচ্ছিল তারাই ৷ পাকিস্তান-ভিত্তিক হ্যান্ডলারদের নির্দেশে, জাহেদ সমীরউদ্দিন এবং মাজ হাসানকে নিয়োগ করা হয় ৷

তল্লাশির সময় ধৃতদের কাছ থেকে চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়, যা জাহেদ তার পাকিস্তানের হ্যান্ডলারদের কাছ থেকে পেয়েছিল । কোনও জনসমাবেশ লক্ষ্য করে এই হ্যান্ড গ্রেনেডগুলি বর্ষণের পরিকল্পনা করেছিল সে ৷ হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ এই গ্রুপের গোপন কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য পায় এবং তাদের গ্রেফতার করে পরিকল্পনা ব্যর্থ করে ৷