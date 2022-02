হায়দরাবাদ, 16 ফেব্রুয়ারি : হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল হায়দরাবাদ পুলিশ ৷ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির উদ্দেশ্যে "অপমানজনক মন্তব্য" করার জন্য অসমের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা দাবি করে সরব হয়েছিলেন তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর ৷ এবার কেস রুজু করা হল (Hyderabad Police registers case against Assam CM Himanta Biswa Sarma over Rahul Gandhi remark in Telangana) ৷

গত শুক্রবার, 11 ফেব্রুয়ারি উত্তরাখণ্ডের উধাম সিং নগরে বিজেপি প্রার্থী রাজেশ শুক্লার হয়ে প্রচারে গিয়েছিলেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ সেখানে তিনি জানান, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের (surgical airstrikes) প্রমাণ চেয়েছেন ৷ তিনি ভারতীয় সেনাকে বিশ্বাস করছেন না ৷ কিন্তু রাহুল গান্ধি যে রাজীব গান্ধিরই সন্তান, কেউ কি তাঁর কাছে এই প্রমাণ চেয়েছে ?

কংগ্রেস সাংসদকে এহেন আক্রমণে (insulting comments on Congress leader Rahul Gandhi's birth) তেলাঙ্গানার কংগ্রেস নেতারা রাজ্যে 700-রও বেশি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ দু'দিন আগে টিপিসিসি (Telangana Pradesh Congress Committee, TPCC) প্রেসিডেন্ট রেভান্থ রেড্ডি (Revanth Reddy) হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে জুবিলি হিলস থানায় অভিযোগ রুজু করেন ৷ এবার ভারতীয় দণ্ডবিধির 504 ধারা এবং 505 ধারার (2) আওতায় ইচ্ছাকৃত অপমানের অভিযোগে মামলা দায়ের হল ৷