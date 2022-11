হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: রক্ষকই ভক্ষক! এক পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে মহিলাকে হুমকি দেওয়া ও যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে ৷ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে (Hyderabad police constable was arrested for allegedly threatening and sexually assaulting a woman) ৷

অভিযুক্ত কনস্টেবল হায়দরাবাদ পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের কর্মী ৷ নির্যাতিতা মহিলা তাঁর প্রতিবেশী ৷ বিগত 8 বছর ধরে কনস্টেবল ও মহিলা সাইদাবাদ এলাকায় রয়েছেন ৷ পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় ৷ এরপরই ধীরে ধীরে শুরু হয় গোলমাল ।

মীরপেট থানা সূত্রে খবর, 2021 সালের ফেব্রুয়ারিতে ওই মহিলা কনস্টেবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে ৷ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয় ৷ পাশাপাশি সাসপেন্ড হন কনস্টেবল ৷ ছ'মাস আগে তিনি ফের কাজে যোগ দেন ৷

চলতি বছরের অগস্টে মহিলা অভিযোগ করেন, সেই মাসে কনস্টেবলটি ওই মহিলার বাড়ি যান ৷ তাঁকে হুমকি দেন ওই মহিলার কিছু ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় আপলোড করে দেবেন কনস্টেবল ৷ সেগুলি আগে তুলে রেখেছিলেন তিনি ৷ এছাড়া মহিলাকে যৌন নিগ্রহ করেন পুলিশকর্মী ৷ এরপর 14 নভেম্বর ফের ওই কনস্টেবল প্রতিবেশী মহিলার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে যৌন হেনস্থার চেষ্টা করেন ৷ মহিলা কোনও ভাবে নিজেকে রক্ষা করেন ৷ এরপর নির্যাতিতা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন এবং অভিযুক্ত কনস্টেবলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়, জানিয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক ৷