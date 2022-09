কচ্ছ (গুজরাত), 14 অগস্ট: আবারও প্রচুর পরিমাণে মাদক উদ্ধার হল গুজরাতে । কচ্ছের আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে 40 কিলোগ্রাম মাদক উদ্ধার করল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং গুজরাত এটিএস (joint opeartion conducted by Gujarat ATS and ICG) । বাজারমূল্য প্রায় 200 কোটি টাকা (Drugs of rupees 200 crore recovered from Gujarat)। পাকিস্তান থেকে একটি বোটে করে দেশে এই বিপুল পরিমাণ মাদক দেশে পাচার করা হচ্ছিল । সেসময় বোটটি আটক করা হয় । বোটে থাকা 6 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক জলসীমা পেরিয়ে প্রায় 6 মাইল ভেতরে প্রবেশ করেছিল বোটটি । সূত্রের খরর, পঞ্জাবের একটি জেল থেকে এই বিপুল পরিমাণ মাদক কিনতে অর্ডার দিয়েছিল নাইজেরিয়ার এক বাসিন্দা ।

গুজরাত এটিএসের একটি বিশেষ সূত্র জানিয়েছে এই মাদক গুজরাত হয়ে পঞ্জাবে চলে যেত । তার আগেই মিলল বড়সড় সাফল্য । ধৃতদের জেরা করে এই পাচারের বিষয় আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে । গুজরাত থেকে কাদের সাহায্যে মাদক পঞ্জাবে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল তা জানতে চান তদন্তকারীরা ।

এর আগে গত বছর গুজরাতের একটি মাদক উদ্ধারের ঘটনায় হতচকিত হয়েছিল আসমুদ্র হিমাচল । গুজরাতের মুন্দ্রা বন্দর থেকে 21 হাজার কোটি টাকার হিরোইন উদ্ধার হয় । উদ্ধার হওয়া মাদকের পরিমাণ ছিল প্রায় 29,998 কেজি । পাশাপাশি এই গুজরাতের আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে কিছুদিন আগে দুটি পাকিস্তানি বোট আটক করেছিল বিএসএফ।