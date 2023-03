সিমলা, 10 মার্চ: শাস্তি হিসেবে এক ব্যক্তির পায়ে নাক ঘষতে হল বাসচালককে ৷ বেপরোয়া গাড়ি চালানো থেকে এই ঘটনার সূত্রপাত ৷ হিমাচল রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন বা এইচআরটিসির এক বাসচালককে এই অপমানজনক পদ্ধতিতে ক্ষমতা চাইতে হল আরেক গাড়িচালকের কাছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হিমাচলপ্রদেশের সিমলার জুব্বাল থানা এলাকার অধীনে স্বরা এলাকায় (a bus driver of the Himachal Road Transport Corporation (HRTC) was made to apologise by rubbing his nose on the feet of a car owner) ৷

সূত্রের দাবি, বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং বাস ও গাড়ির মধ্যে একে অপরকে ওভারটেক করা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয় ৷ এরপর এইচআরটিসি বাসচালককে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন গাড়ির মালিক ৷ আর এই পুরো ঘটনাটি হয় পুলিশ ও উপস্থিত জনসাধারণের সামনে ৷ এইচআরটিসির বাসটি থারোচ থেকে রোহরুর দিকে যাচ্ছিল ৷ বাসটি জুব্বালের হাতকোটিতে পৌঁছলে বাসচালক এবং গাড়ির মালিকের মধ্যে বচসা বাধে ৷ গাড়ির মালিকের নাম রোহিত রাজতা ৷ তিনি আপার সিমলার বাসিন্দা ৷ এই তর্কাতর্কির সময় এইচআরটিসির বাসচালক রোহিতের উদ্দেশ্য গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ ৷ উত্তেজিত হয়ে বাসচালক গাড়ির মাথায় লাফিয়ে পড়েন ৷ বচসা থেকে তা হাতাহাতিতে পৌঁছয় ৷ বাসচালক নাকি রোহিতের মুখে ঘুষি মারে বলে অভিযোগ ৷

এরপর গাড়ির মালিক রোহিত ওই বাসচালক তাঁকে শারীরিক হেনস্থা করেছে বলে থানায় অভিযোগ দায়ের করে ৷ এর ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্য়মে ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ এরপর সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট (Sub-Divisional Magistrate (SDM)) তদন্তের নির্দেশ দেন ৷ বাসচালককে ক্ষমা চাইতে বলা হয় ৷ রোহিতের পায়ে তাকে নাক ঘষতে বাধ্য করা হয় ৷ পুলিশের সামনেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ বাসচালককে রোহিতের জুতোয় নিজের নাক ঘষছে, সেই ভিডিয়োয় প্রযুক্তির যুগে সামাজিক মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ সিমলার এসপি ওই ভিডিয়োর বিষয়টি জেনেছেন ৷ তিনি সঠিক তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন ৷