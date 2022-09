ভুবনেশ্বর, 18 সেপ্টেম্বর: লাইনচ্যুত ট্রেন ৷ শনিবার ওড়িশার ভদ্রকে লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে হাওড়া-ভুবনেশ্বর জন শতাব্দী এক্সপ্রেসে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷ পূর্ব উপকূলীয় রেল সূত্রে খবর, রেললাইনে একটি ষাঁড়কে বাঁচাতে ট্রেলচালক হঠাৎ ব্রেক কষেন ৷ আর তাতেই এমন বিপত্তি (Howrah-Bhubaneswar Jan Shatabdi Express derailed at a level crossing near Odisha's Bhadrak, an East Coast Railway official said) ৷

জানা গিয়েছে, গার্ড তথা লাগেজ ভ্যানের (guard-cum-luggage van) সামনের দিকের দুটো চাকা লাইনচ্যুত হয় ৷ এটি ইঞ্জিনের পরেই থাকে৷ তবে কোনও যাত্রী আহত হননি ৷ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ৷ ট্রেন চলাচল যাতে কোনও ভাবে ব্যাহত না হয়, তার জন্য মেরামতির কাজ শুরু হয় ৷

লাইনচ্যুত বগিটি এসএলআর অর্থার 'সিটিং কাম লাগেজ রেক' ৷ তিনি আরও জানান, যে রেললাইনে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি ডাবল লাইন । আর তাই জন শতাব্দী এক্সপ্রেসের লাইনচ্যুত (SLR, sitting cum luggage rake) হওয়ার পরও ট্রেনের ট্রাফিকে তেমন কোনও বড় প্রভাব পড়ে নেই ৷