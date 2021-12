হায়দরাবাদ, 7 ডিসেম্বর : নিজের গাড়িতে ঘোরার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রত্যেকে লাখ লাখ টাকা খরচ করেন ৷ কিন্তু প্রায়ই তাঁরা গাড়ির জন্য বিমা (insurance policy for vehicles) করার বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামান না ৷ একটা কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তখন অনুশোচনা করতে থাকেন ৷ একটা প্রবাদ আছে, কখনও না হওয়ার থেকে দেরিতে হওয়া ভাল ৷ এই কথাটা মনে রেখে অনেকগুলি গাড়ি বিমার মধ্যে থেকে যে কোনও একটি বেছে নেন গাড়ি মালিক ৷ কিছু মানুষ যাঁরা এই গাড়ি বিমার বিষয়টি জানেন, তাঁরা আগেভাগেই করে নেন ৷ আর অন্যরা ভুল করার পর বিমা কোম্পানির (insurance companies) দ্বারস্থ হন (Choose the best car insurance policy) ৷

কোভিডের পর থেকে বহু মানুষ নিজের গাড়িতে যাতায়াতই পছন্দ করছেন ৷ এর ফলে গাড়ি ক্রেতার সংখ্যা বেড়েছে ৷ আর আইন অনুযায়ী প্রত্যেকের গাড়ি বিমা করা বাধ্যতামূলক ৷ দু'ধরনের গাড়ি বিমা আছে, 'কমপ্রিহেনসিভ' (comprehensive) আর 'থার্ড পার্টি' (third party) ৷ রাস্তায় গাড়ি চালাতে গেলে 'থার্ড পার্টি বিমা' (Third-party insurance) বাধ্যতামূলক ৷

গাড়ির বিমা করতে হলে কী কী বিষয়ে সাবধান হবেন ?

অনলাইন এবং অফলাইন, দু'জায়গাতেই যে কোনও গাড়ির বিমা পলিসির (Auto insurance policies) সন্ধান পাওয়া যাবে ৷ আজকাল বহুলোক অনলাইনে পলিসি পুনর্নবীকরণ (renew policies online) করা পছন্দ করছেন ৷ তাঁদের সাহায্য করতে বিমা কোম্পানিগুলোর হেল্প ডেস্ক সব সময় তৈরি ৷ কিন্তু গাড়ির জন্য নতুন বিমা করা অথবা পুনর্নবীকরণের সময় কিছু সতর্কতা নেওয়া প্রয়োজন ৷ বহু মানুষ তাড়াহুড়ো করে কম প্রিমিয়ামের পলিসি (low premium policy) বেছে নেন ৷ এটা ঠিক নয় ৷ সব দিক ভাল করে দেখে নিয়ে আপনার প্রয়োজনের সঙ্গে যেটা মানানসই, সেরকম পলিসি বেছে নেওয়া উচিত ৷

একটা কমপ্রিহেনসিভ পলিসি (comprehensive policy) যতটা সম্ভব সুরক্ষা দেয় ৷ এর মধ্যে থার্ড পার্টি বিমাও অন্তর্ভুক্ত থাকে ৷ শুধুমাত্র আইন মেনে চলতে একটা বিমা করতে হবে, এই প্রবণতাটা ঠিক নয় ৷ এটা ভুললে চলবে না যে, খুব ছোটখাটো দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও মেরামতির খরচ কয়েক হাজার টাকা হতে পারে ৷

কম প্রিমিয়াম দিতে হবে, এই কারণে কোনও বিমা পলিসি বেছে নেওয়া উচিত নয় ৷ বিমা কোম্পানির আগের ইতিহাস আর পরিষেবার দিকগুলো খতিয়ে দেখে তবে সিদ্ধান্ত নিন ৷

প্রাথমিক পলিসির সঙ্গে আরও অতিরিক্ত কিছু যোগ করতে হলে একটু বেশি প্রিমিয়াম দিতে হতে পারে ৷ এটা এড়িয়ে গিয়ে কোনও পলিসি নির্বাচন করাটা ঠিক হবে না ৷ অনেক সময় ইঞ্জিন সারানোর খরচ জোগাতে অথবা কোনও অপ্রত্যাশিত অবস্থাতে এই অতিরিক্ত পলিসিগুলোই (supplementary policies) সাহায্য করে ৷ যাইহোক, সেটা কতটা প্রয়োজন তা পুরোপুরি বুঝে নেওয়া দরকার ৷

নির্ধারিত সময়ের আগেই পলিসি পুনর্নবীকরণ (policy should be renewed) করে নেওয়া উচিত ৷ নতুবা, 'নো ক্লেম বোনাস' (No Claim Bonus, NCB) হারানোর ঝুঁকি নিতে হতে পারে ৷ প্রত্যেক 'আলক্লেমড ইয়ার'-এর (unclaimed year) জন্য এনসিবি পাওয়া যায় ৷ তাই, সময়সীমা শেষের আগে পুনর্নবীকরণের কথা কোনও ভাবে ভুলবেন না ৷ যখন আপনি কোনও নতুন গাড়ি কিনবেন, তখন আপনার পুরনো গাড়িটিকে এনসিবি-তে রূপান্তরিত করে নিতে পারেন ৷ এই বিষয়টি বিমা কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা করে নিন ৷

বিমা পলিসি (insurance policy) নির্বাচন করার আগে ভাল ভাবে দেখে নিন গাড়ি এবং তার মালিক সংক্রান্ত সব তথ্য ঠিক আছে কি না ৷ কোনও ভুল চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তা বিমা কোম্পানিকে জানান ৷ কোনও শর্তেই প্রতারণামূলক বিমার (fraudulent insurance) বশীভূত হবেন না, এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ (punishable offence) ৷ শেষমেশ, সচেতনতার সঙ্গে বুঝে দেখে, তবেই বিমা করুন ৷