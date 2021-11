লন্ডন, 29 নভেম্বর : অফিসের নানাবিধ চাপ এবং অন্যান্য চাপ সামলাতে গিয়ে অনেক সময়ই ঘরের কাজ করা হয়ে ওঠে না ৷ কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন একটি গবেষণা বলছে, ঘরের কাজ যে শুধু আপনাকে ফিট রাখতে সাহায্য করে তাই নয়, একইসঙ্গে আরও অনেক উপকারে আসে (house hold works can help to be fit physically and mentaly) ৷ BMJ open জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা (Research on house hold works) বলছে, বিশেষত মনসংযোগ বৃদ্ধি, পায়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বাড়াতে ঘরের বিভিন্ন কাজ ভীষণ উপযোগী ৷ সিঙ্গাপুর শহরে 21 থেকে 90 বছর বয়সী প্রায় 489 জন মানুষের উপর করা এই গবেষণার ফলাফল রীতিমত বিস্ময়কর ৷

গবেষণা অনুযায়ী, নিম্নবিত্ত দেশগুলির তুলনায় প্রধানত উচ্চবিত্ত দেশগুলিতে মানুষের অলসতার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ ৷ অংশগ্রহণকারীদের মূলত দু‘ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল সংস্থাটি, একটি ভাগে রাখা হয়েছিল 21-64 বছর বয়সীদের ৷ অন্য়ভাগে রাখা হয়েছিল 65-90 বছর বয়সী মানুষদের ৷ গবেষকরা দেখতে চেয়েছিলেন, উচ্চবিত্ত দেশগুলিতে ঘরের কাজ শারীরিক এবং মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কতখানি সাহায্য করে ৷

গবেষকদের দাবি, জামা কাপড় কাচা, ঘর পরিষ্কার, রান্না, বিছানা গোছানো এবং ভারী ঘরের কাজ শারীরিক অসক্ষমতা, প্য়ারালিসিস প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধে প্রভূত সহয়তা করে ৷ মূলত MET বা metabolic equivalanat of task এর মাধ্যমেই বিষয়গুলি বিচার করেছিলেন গবেষকরা ৷ জামা কাপড় কাচা, ঘর পরিষ্কার, রান্না, বিছানা গোছানো, ঘর সাজানো সহ ভারী হালকা মিলিয়ে নানা ধরনের কাজ দেওয়া হয়েছিল তাঁদের ৷ দেখা গিয়েছে, প্রথম গ্রুপের মাত্র 36% (21-64) এবং দ্বিতীয় গ্রুপের মাত্র 48% (65-90) মানুষই নিজেদের কাজগুলি সঠিকভাবে পালন করতে পেরেছেন ৷