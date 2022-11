অমৃতসর, 5 নভেম্বর: হত্যা করা হয়েছে পঞ্জাবের শিবসেনা নেতা সুধীর কুমার সুরিকে ৷ এর প্রতিবাদে আজ শনিবার বনধ ডাকল হিন্দু সংগঠন তকশালি (The Hindu Taksali Organisation) ৷ শুক্রবার পঞ্জাবের অমৃতসরে একটি মন্দিরের সামনে ধরনায় বসেছিলেন সুরি (Sudhir Kumar Suri) ৷ দিনের আলোয় সকলের সামনে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা ৷ তারা একটি গাড়িতে ঘটনাস্থলে আসে এবং সুরিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে (Punjab bandh called to protest killing of Sudhir Suri leader of Hindu Taksali) ৷

ওই হিন্দু সংগঠনের নেতা বিপান নায়ার বলেন, "শনিবার আমরা পঞ্জাবে বনধ ডেকেছি ৷ আমরা অমৃতসরের বাসিন্দাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা এই বনধকে সফল করতে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন ৷"

অমৃতসরের গোপাল টেম্পলের সামনে ধরনায় বসে থাকা অবস্থায় সুধীর কুমার সুরিকে খুন করা হয় ৷ সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা ছিল ৷ তা সত্ত্বেও এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ সুধীর কুমার সুরির সঙ্গে আরও কয়েকজন মূর্তি অবমাননার (desecration of idols) বিরোধিতা করে অবস্থান বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, আততায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তার কাছ থেকে হত্যায় ব্যবহৃত পিস্তলটি উদ্ধার করা হয়েছে ৷ আততায়ী সন্দীপ সিং একটি গাড়িতে করে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় ৷ সুরির বুকে দু'টি গুলি লাগে ৷ তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে তিনি মারা যান ৷

পঞ্জাবের ডিজিপি গৌরব যাদব বলেন, "অভিযুক্ত সন্দীপ সিং সানির বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে৷ তাঁকে জেল হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ এটা কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলা ছিল, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও ষড়যন্ত্র কাজ করছে, তা তদন্তের পরে জানা যাবে ৷ সন্দীপ তার 32 বোর পিস্তল থেকে 5টি গুলি ছোড়ে ৷ এই পিস্তলের লাইসেন্স আছে ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সন্দীপ সিং সানি এর আগে কখনও সুধীর সুরির সঙ্গে দেখা করেনি ৷" শনিবার অমৃতসরের মাজিথা রোডের কাছে হাসপাতালে সুরির মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হবে ৷ সেখানে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে ৷