গুয়াহাটি, 7 সেপ্টেম্বর: কংগ্রেসের 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র সূচনা আজ ৷ বুধবার সকালেই কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি শ্রীপেরামবুুদুরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সমাধিস্থলে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন অন্য কংগ্রেস নেতা কর্মীরা ৷ শুরুর আগে এই যাত্রাকে 'এই শতকের কমেডি' বলে কটাক্ষ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা (Assam CM Himanta Biswa Sarma slams congress over Bharat Jodo Yatra) ৷

এর আগে বিজেপি নেতা একটি সংবাদসংস্থাকে বলেছিলেন, "1947 সালে কংগ্রেসের সময়কালে ভারত বিভক্ত হয়েছিল ৷ তারা যদি ভারত জোড়ো যাত্রা আরম্ভ করতে চায়, তাহলে রাহুলের পাকিস্তানে যাওয়া উচিত ৷" তিনি এই যাত্রার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, "এই যাত্রা করে ভারতের কী উপকার হবে ? ভারত ঐক্যবদ্ধই আছে ৷"

আরও পড়ুন: কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা, শ্রীপেরামবুদুরে বাবার সমাধিস্থলে রাহুল

স্বভাবত এ নিয়ে ফের উত্তাল বিজেপি-কংগ্রেস যুদ্ধ ৷ অসম মুখ্যমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যের উত্তরে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল (Chhattisgarh CM) বলেন, "তিনি (হিমন্ত বিশ্বশর্মা) বিষ ছড়াচ্ছেন ৷ তিনি নিশ্চয়ই আরএসএসের অফিসে গিয়েছেন এবং সেখানে 'অখণ্ড ভারত' ম্যাপটিও দেখেছেন ৷"

অন্যদিকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ (Congress Gen Secy in-charge of communications Jairam Ramesh) বলেন, "আমি অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে গুরুত্ব দিই না ৷ 20-25 বছর কংগ্রেসে থাকার পর তাঁকে প্রতিদিন তাঁর সততার প্রমাণ করতে হয় ৷ সম্প্রতি তিনি বিজেপিতে পরিযায়ী হিসেবে যোগ দিয়েছেন ৷ তাই তাঁকে এখন প্রতিদিনই উত্তেজনামূলক বিবৃতি দিতে হবে ৷"

হিমন্ত বিশ্বশর্মা (Assam CM) আরেকটি টুইটে লেখেন, "ভারত জোড়ো যাত্রা (Bharat Jodo Yatra) এই শতকের কমেডি ! আমরা যে ভারতে বসবাস করি, তা স্থিতিশীল, শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ ৷" দেশভাগের দায় কংগ্রেসের উপর চাপিয়ে লেখেন, "একটাই সময়ে দেশ বিভক্ত হয়েছিল ৷ সেটা 1947 সালের ঘটনা ৷ দেশ বিভক্ত হয়েছিল কারণ কংগ্রেস তাতে রাজি হয়েছিল ৷ দেশকে একত্রিত করতে হলে রাহুল গান্ধিজির পাকিস্তানে (should conduct this campaign in Pakistan) গিয়ে ভারত জোড়ো যাত্রা করা উচিত ৷"