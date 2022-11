কিন্নর, 2 নভেম্বর: অসুস্থ স্বাধীন ভারতের প্রথম ভোটার শ্যাম শরণ নেগি (Shyam Saran Negi)। দীর্ঘদিন ধরেই বয়সজনিত সমস্যায় কাবু তিনি । কানে ব্যথা, দৃষ্টি ক্ষীণ । 105 বছর বয়সি শ্যাম শরণ নেগির ভোট দেওয়ার আবেগ অটুট । হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা ভোটেও (Himachal Election 2022) নিজের মতামত জানালেন তিনি । বুধবার শ্যাম শরণ নেগি বাড়ি থেকেই ফর্ম 12ডি-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন (Shyam Saran Negi casts his vote) । 1951 সালে প্রথম ভোটদানের পর এবারই প্রথম কোনও নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেননি তিনি (First Voter of India Shyam Saran Negi )।

এদিন তাঁর ভোটের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে গ্রামেই ব্যবস্থা করা হয়েছে । 12ই নভেম্বর হিমাচলে ভোট, কিন্তু শ্যাম নেগি 12ডি ফর্মের মাধ্যমে 10 দিন আগেই ভোট দিয়েছেন । জেলা নির্বাচন অফিসার আবিদ হুসেন, রিটার্নিং অফিসার শশাঙ্ক গুপ্ত-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ।

দেশের প্রথম ভোটার হওয়ায় প্রতিবারই ভোটকেন্দ্রে লাল কার্পেটে তাঁকে স্বাগত জানানো হয় । এবার নেগি ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবেন না, জানায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁর বাড়িতেই ভোটদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । লাল কার্পেট বিছিয়ে এবং স্থানীয় বাদ্যযন্ত্রের সুরে তাঁকে স্বাগত জানানো হয় । শ্যাম শরণ নেগি বলেন, "ব্রিটিশ ও রাজা-বাদশাদের থেকে দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে । আজ গণতন্ত্রের এই মহান উৎসবে দেশের উন্নয়নকারী ব্যক্তিকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের রয়েছে এবং আজও আমি আমার ভোট দিয়েছি । অসুস্থতার কারণে ঘরে বসে ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের মহান উৎসবে অংশগ্রহণ করেছি ।"

আরও পড়ুন: জাতীয় ভোটার দিবসে মোদির মুখে নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা

12ডি ফর্ম কী ?

12ডি ফর্মের মাধ্যমে, 80 বছরের বেশি বয়সি এবং প্রতিবন্ধীরা ঘরে বসে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন । এটি একটি ঐচ্ছিক সুবিধা, অর্থাৎ যদি বয়স্ক বা ভিন্নভাবে-অক্ষম যাদের বয়স 80 বছরের বেশি তারাও ভোট কেন্দ্রে না-যেতে পারলে, তাহলে তারা এই সুবিধা নিতে পারেন । 12ডি ফর্ম পূরণ করার পরে, তাঁরা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে সক্ষম হবেন । নির্বাচন কমিশনকে ভোটারের বাড়িতেই এর ব্যবস্থা করতে হবে ।