নয়াদিল্লি, 7 জানুয়ারি : করোনার তৃতীয় ধাক্কায় বেসামাল দেশ ৷ দেশে দৈনিক সংক্রমণ 24 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে শুক্রবার ছাড়িয়েছে লাখের গণ্ডি ৷ গত কয়েকদিনে দেশে লাগামছাড়া সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে বিদেশ ফেরৎ যাত্রীদের নিভৃতবাস বাধ্যতামূলক করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ৷ ওমিক্রন আবহে বিদেশ থেকে ফিরলে এবার থেকে থাকতে হবে 7 দিনের কোয়ারান্টিনে (7 Days Mandatory Home Quarantine For All International Arrivals In India) ৷ শুক্রবার নয়া নির্দেশিকায় জানাল স্বাস্থ্য মন্ত্রক (Health Ministry direct new guidelines) ৷

11 জানুয়ারি মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হতে চলেছে নয়া নির্দেশিকা ৷ সাতদিন নিভৃতবাসের পর অষ্টমদিনের মাথায় আরটিপিসিআর পরীক্ষা করানোরও নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক ৷ ওমিক্রনের ঝুঁকি নেই এমন দেশ থেকে ফেরা কোনও যাত্রীর বিমানবন্দরে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এলেও নিস্তার নেই ৷ এক সপ্তাহের জন্য সংশ্লিষ্ট যাত্রীকে থাকতে হবে গৃহবন্দি হয়েই ৷

এদিন এক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, জলপথে বিদেশ থেকে ফেরা যাত্রীদের ক্ষেত্রেও একই নিভৃতবাসের মেয়াদ লাগু করা হয়েছে ৷ নিভৃতবাস চলাকালীন ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে পরীক্ষা করিয়ে প্রোটোকল মেনে চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গাইড লাইনে ৷ কোনও যাত্রী যদি ওমিক্রনপ্রবণ আওতায় থাকা দেশ থেকে ভারতে পা রাখেন তাহলে তাকে আরও ঝক্কি পোহাতে হবে ৷

সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দরে পৌঁছে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত ওই যাত্রী আন্তর্দেশীয় কোনও বিমান ধরতে পারবেন না বা বিমানবন্দর ছাড়তে পারবেন না ৷ তবে পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের ছাড় দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে ৷ এখনও পর্যন্ত দেশে করোনার নয়া প্রজাতি ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন 3,007 জন ৷ এর মধ্যে সর্বাধিক 876জন আক্রান্ত মহারাষ্ট্রে ৷ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে থাকা কর্নাটক এবং রাজস্থানে আক্রান্ত যথাক্রমে 333 এবং 291জন ৷ যদিও 1,199জন নয়া করোনা প্রজাতিতে আক্রান্তের পর সুস্থও হয়ে উঠেছেন ৷