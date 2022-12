গুয়াহাটি, 14 ডিসেম্বর: নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার হয়েছে গুয়াহাটি থেকে ৷ মঙ্গলবার গভীর রাতে অসমের গুয়াহাটি থেকে এই বিপুল পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে গুয়াহাটি পুলিশ ৷ গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্ত মীরাজৌল ইসলামকে ৷ জানা গিয়েছে, এই মাদকের বাজারমূল্য 14 কোটি টাকা (Guwahati city police seized a large quantity of contraband drugs worth more than Rs 14 crore) ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে থেকে পুলিশের কাছে খবর ছিল ৷ সেই অনুযায়ী পুলিশের যুগ্ম কমিশনার পার্থ সারথী মহন্ত এবং এডিসিপি কল্যাণ পাঠকের নেতৃত্বে গুয়াহাটি সিটি পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালায়৷ তাতে একটি অ্যাম্বুলেন্স থেকে 50 হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট এবং 200 গ্রাম হেরোইন পাওয়া গিয়েছে ৷

এ প্রসঙ্গে পার্থ সারথী মহন্ত বলেন, "একটি অ্যাম্বুলেন্স থেকে 50 হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট এবং 200 গ্রাম হেরোইন পাওয়া গিয়েছে৷ আমরা একজনকে গ্রেফতার করেছি ৷ বাজেয়াপ্ত করা এই মাদকের বাজার মূল্য 14 কোটি 10 লক্ষ টাকা ৷" অ্যাম্বুলেন্সটি মণিপুর থেকে আসছিল ৷ তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর মণিপুরের, জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক ৷