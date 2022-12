সিধরা (জম্মু), 28 ডিসেম্বর: জম্মুর সিধরাতে নিরাপত্তাবাহিনী এবং জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই (Gunfight Breaks Out Between Secirity Forces and Militants in Jammus Sidhra) ৷ ঘটনায় 3 জঙ্গিকে নিকেশ করা গিয়েছে বলে জম্মু পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে (Terrorist Neutralised in Jammu) ৷ এদিন বিশেষ সূত্রে ওই 3 জঙ্গির আত্মগোপন করে থাকার খবর পেয়ে যৌথ অভিযানে নামে আধাসেনা ও পুলিশ ৷ এমনটাই জানিয়েছেন জম্মু জোনের অ্যাডিশনাল ডিজি মুকেশ সিং ৷ পুরো এলাকাকে ঘিরে ফেলে এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে ৷

জম্মু জোনের ডিজি জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সূত্র মারফত পাওয়া খবরের ভিত্তিতে জম্মু পুলিশ এবং আধাসেনা যৌথ অভিযান চালায় সিধরার ওই এলাকায় ৷ এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় ৷ বাহিনীর তল্লাশি অভিযানের সময় তাঁদের লক্ষ্যে করে জঙ্গিরা এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে ৷ জবাব পালটা গুলি চালায় জওয়ানরা ৷ বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় 3 জঙ্গিকে খতম করা গিয়েছে বলে জম্মু পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ৷

প্রসঙ্গত, গত সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের মেন্ধর সাব-ডিভিশনের পুঞ্চ থেকে এক জঙ্গিকে গ্রেফতার করে ৷ আধাসেনা ও পুলিশের যৌথ অভিযানে স্থানীয় এক জঙ্গি সংগঠনের ওই সদস্যকে গ্রেফতার করা হয় ৷ গত রবিবার ওই জঙ্গির পুঞ্চ এলাকায় আত্মগোপন করে থাকার খবর পেয়েছিল বাহিনী ৷ সেই অভিযানে একটি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ বেশকিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করেছিল আধাসেনা ৷ পুলিশ জানিয়েছিল, ওই জঙ্গি সালওয়া এলাকার বাসিন্দা ছিল ৷ তার নাম তৈয়াব খান ৷ পুঞ্চের জঙ্গল এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷

উল্লেখ্য, 25 ডিসেম্বর রবিবার সোপিয়ানে এক সাধারণ নাগরিককে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা ৷ সোপিয়ানের হিরপোরার ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি ৷ আর আক্রান্ত ব্যক্তির নাম ওয়াসিম আহমেদ ওয়ানি ৷ তিনি হিরপোরার বুরিহালান এলাকার বাসিন্দা ৷ সাম্প্রতিককালে উপত্যকায় স্থানীয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির উপদ্রব বেড়েছে বলেই জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ উদাহরণ স্বরূপ, মঙ্গলবারই উধমপুরে 15 কিলো আইইডি উদ্ধার করে কাশ্মীর পুলিশ ৷ এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক বড় কোনও নাশকতার জন্৷ মজুত করা হয়েছিল বলে অনুমান পুলিশের ৷

এর আগে গত সোমবার সন্ধ্যায় এক বড় নাশকতার ছক বানচাল করে বাহিনী ৷ বসন্তগড় এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে সিলিন্ড্রিকাল আকৃতির আইইডি উদ্ধার করে পুলিশ ৷ প্রায় 300-400 গ্রাম আরডিএক্স দিয়ে সেই আইইডি তৈরি করা হয়েছিল ৷ সেই সঙ্গে 5টি ডিটোনেটর ও একটি আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷ সেই অভিযানে লস্কর-ই-তইবার লেটার প্যাডে লেখা কিছু সাংকেতিক শব্দ উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ সেগুলির অর্থ বুঝতে সেনার বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হয়েছে ৷