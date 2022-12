আমেদাবাদ, 1 ডিসেম্বর: গতবারের থেকে এবার কম ভোট পড়ল গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ৷ বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোটে সৌরাষ্ট্র-কচ্ছ ও দক্ষিণ গুজরাতের 19টি জেলার 89টি আসনে ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয় (Gujarat Assembly Polls first phase) ৷ নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী এদিন বিকেল 5টা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল প্রায় 57 শতাংশ ৷ তবে বেশকিছু ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তখনও ভোটারদের লাইন থাকায় তা বেড়ে 60 শতাংশের কাছাকাছি হতে পারে ৷ তবে এই ভোটদানের হার 2017 বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় কম ৷ সেবার ভোট পড়েছিল 69.01 শতাংশ (Gujarat Assembly Polls first phase sees lesser turnout than 2017) ৷

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে গুজরাতে রেকর্ড সংখ্যক আসন জেতার আশা করছে বিজেপি ৷ গেরুয়া শিবিরের হয়ে প্রচারে ঝড় তুলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তারপরেও ভোট দানের হার কম থাকার বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল (Gujarat Assembly Polls 2022) ৷

তবে গুজরাতের প্রথম পর্বের ভোট নিয়ে একাধিক অভিযোগ করেছে কংগ্রেস (Congress complains in EC) ৷ ইভিএমের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে তারা ৷ কংগ্রেসের অভিযোগ, ভোটের পর ইভিএমের নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলের জওয়ানদের সরিয়ে রাজ্য পুলিশকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ৷ বিষয়টি নিয়ে তদন্তের দাবি করেছে কংগ্রেস ৷