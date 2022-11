মতিহারী (বিহার), 20 নভেম্বর: সুরজ বৈথার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় চরগাছা গ্রামের এক মহিলার । শুক্রবার ছিল সেই বিয়ের অনুষ্ঠান । শনিবার যখন শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার তোড়জোড় চলছিল, তখনই অদ্ভুদ কাণ্ড ঘটান ওই ব্যক্তি (Motihari Bihar man wants wife virginity test) । বাড়ি যাওয়ার আগে স্ত্রী'র কুমারীত্ব পরীক্ষা করার দাবি জানান তিনি (Groom demands Brides Virginity Test) ।

বরের এহেন অদ্ভুদ আবদারে ক্ষেপে যান গ্রামবাসীরা । জানা গিয়েছে, ওই কীর্তিমান এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের দু'দিন আটকে রাখেন গ্রামবাসীরা (Man companions taken hostage in Bihar Motihari )। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের মতিহারী এলাকার । তুরকাউলিয়া থানার অন্তর্গত চরগাহা গ্রামে । শেষ পর্যন্ত মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে যেন কোনও অসুবিধায় পড়তে না-হয়, এই মর্মে পাত্রের বাড়ি থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি চেয়েছে কনেপক্ষ (Virginity test chaos at marriage Motihari Bihar) ।

তুরকাউলিয়া থানার এসএইচও মিথিলেশ কুমার বলেন, "খবর পেয়েই আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম । সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছি । বিরোধ মেটানোর জন্য পুলিশ চেষ্টা করলেও কোনও লাভ হয়নি । বর পক্ষ কনেকে তাঁদের সঙ্গে না-নিয়ে চলে গিয়েছে । গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয় । কনেপক্ষের তরফ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়নি । তারা অভিযোগ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

আরও পড়ুন: ভারতে কেন বাড়ছে সার্জারির মাধ্য়মে কুমারীত্ব ফেরানোর ট্রেন্ড