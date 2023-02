লেহ, 17 ফেব্রুয়ারি: জাতীয় সড়কে 'ধূসর ভূত' ! গল্প হলেও সত্যি ৷ শ্রীনগর-লেহ জাতীয় সড়কের কাছে একটি স্নো লেপার্ডের দেখা মিলল ৷ সে তখন একমনে তার শিকার করা বুনো ভেড়া খাচ্ছে ৷ বুধবার এমন বিরল ছবি ক্যামেরায় ধরেছেন রাহুল কৃষ্ণা ৷ তিনি লাদাখের হিমালয়ান ইনস্টিটউট অফ অলটারনেটিভস-এর সভাপতি (Rahul Krishna, the president of the Himalayan Institute of Alternatives) ৷ বন্যপ্রাণী প্রেমীদের জন্য এটা সুখবর (Snow leopard spotted eating a wild sheep near Srinagar-Leh National Highway) ৷

ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে রাহুল বলেন, "ফে গ্রামে আমি ওই স্নো লেপার্ডটিকে দেখতে পাই ৷ সে তার শিকার খাচ্ছিল ৷ লেহ থেকে গ্রামটি 25 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ৷ এই বিরল দৃশ্য আমি ক্যামেরায় তুলে নিই ৷ স্নো লেপার্ডটি একটি নীল ভেড়া শিকার করেছিল ৷ এখানে পাহাড়ি এলাকায় এই বুনো ভেড়া দেখতে পাওয়া যায় ৷ "

কেমন দেখতে এই বন্যপ্রাণীটিকে ? রাহুল জানালেন, স্নো লেপার্ডরা (snow leopards) পাহাড়ে শিকার খোঁজে ৷ খাড়া পাহাড় বেয়ে অনেকটা উপরে উঠতে হয় ৷ ওরা বরফের মধ্যে থাকে ৷ স্নো লেপার্ডের গায়ে রুপোলি ও ধূসর রঙের মোটা লোমের স্তর থাকে ৷ আর তার সঙ্গে থাকে কালো কালো ছোপ ৷ এতে পাহাড়ের মধ্যে খুব সহজেই মিশে যায় স্নো লেপার্ড ৷ আলাদা করে চোখে পড়াে না । খানিকটা যেন অদৃশ্য হয়েই ঘুরে বেড়ায় ৷ তাই এদের 'পাহাড়ের ভূত' (ghost of the mountains) বলা হয়ে থাকে ৷

লাদাখ ও তিব্বতের পাহাড়ি এলাকায় চট করে স্নো লেপার্ডদের দেখা মেলে না ৷ এই 'ধূসর ভূতে'র (grey ghosts) সংখ্যা কমে আসছে ক্রমশ ৷ তারা বেঁচে থাকার লড়াই লড়ছে ৷ কৃষ্ণার আবেদন, সরকার এদের রক্ষা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করুক ৷ ভিডিয়ো তোলা নিয়ে তিনি বললেন, "জাতীয় সড়ক থেকে 100 মিটার মতো দূরে ছিল স্নো লেপার্ডটি ৷ চিতাটি তখন তার শিকারের গায়ের চামড়া ছাড়াচ্ছিল ৷"

স্নো লেপার্ডের গতিবিধি নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন রাহুল ৷ তিনি বললেন, "আমি নিশ্চিত ৷ ওই চিতাটি আগামিকাল এখানেই আবার আসবে ৷ আমি তৈরি থাকব ৷ ওই মুহূর্তটা ক্যামেরাবন্দি করব ৷ আমি কখনও আশা করিনি স্নো লেপার্ড দেখতে পাব ৷ কিন্তু আমার সামনেই বিশ্বের বিরলতম বিগ ক্যাট (world's rarest big cats) ! এটা সৌভাগ্য ৷"