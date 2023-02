ইম্ফল, 4 ফেব্রুয়ারি: রবিবার আসছেন সানি লিওন ৷ তাঁর উপস্থিতিতেই আগামিকাল একটি ফ্যাশন শো'য়ের জন্য সেজে উঠছিল ভেন্যু ৷ কিন্তু ইভেন্টের আগেরদিন বড়সড় বিপত্তি ৷ শনিবার গ্রেনেড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ইম্ফলের হাপতা কাংজেইবাং এলাকা ৷ পুলিশ জানিয়েছে, অভিনেত্রীর উপস্থিতিতে যে ভেন্যুতে আগামিকাল শো অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, তার ঠিক 100 মিটারের মধ্যেই এদিন গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটে (Grenade blast near Sunny Leone's fashion show venue in Imphal) ৷ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না-থাকলেও বিস্ফোরণের ঘটনা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বলেই প্রাথমিক অনুমান পুলিশ আধিকারিকদের ৷

এদিন সকাল 6টা নাগাদ হাপতা কাংজেইবাং এলাকায় সানির ইভেন্ট ভেন্যুতে বিস্ফোরণ ঘটে বলে জানান পূর্ব ইম্ফলের পুলিশ সুপার মহারাবম প্রদীপ সিং (East Imphal SP said the blast occured around 6 am) ৷ তিনি বলেন, "হতাহতের কোনও খবর নেই ৷ আমাদের ধারণা চিনা গ্রেনেডের মত বিস্ফোরক কোনও ডিভাইস মাঠের মাঝখানে রাখা ছিল ৷ সেটাই বিস্ফোরণ ঘটেছে ৷" কোনও জঙ্গি সংগঠন এখনও পর্যন্ত বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি ৷ এলাকা ঘিরে রেখে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ইতিমধ্যেই ৷

মণিপুরে পর্যটক টানতে একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে সে রাজ্যের হ্যান্ডলুম, খাদি পণ্যের প্রচারে আগামিকাল হাপতা কাংজেইবাং এলাকায় একটি ফ্যাশন ইভেন্টে যোগদানের কথা ছিল অভিনেত্রী সানি লিওনের ৷ শনিবারের ঘটনার পর অনুষ্ঠানের ভবিষ্যৎ বিশ বাঁও জলে ৷ এমনিতেই দিনকয়েক ধরেই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় অশান্ত দেশের উত্তর-পূর্বের এই রাজ্য ৷ তবে সাম্প্রদায়িক হিংসা যাতে রাজ্যে ছড়িয়ে না-পড়ে, সেজন্য উদ্যোগী হয়েছে পুলিশ ৷ এরইমধ্যে শুক্রবার রাতে ইম্ফলের গোবিন্দজি মন্দির সংলগ্ন একটি পূজা-অর্চনার স্থানে বিগ্রহের মূর্তি ভাঙচুর করে একদল দুষ্কৃতী ৷