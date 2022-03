নয়াদিল্লি, 19 মার্চ : নদীর ময়লা জল থেকে রোজগার ৷ হ্যাঁ, গঙ্গা নদীর নিকাশি ময়লা জল পরিশুদ্ধ করে ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আইওসিএল-কে বিক্রি করা হবে খুব শিগগিরি, জানিয়েছেন এক সরকারি আধিকারিক ৷ গঙ্গা অববাহিকা থেকে প্রতিদিন প্রায় 12 হাজার মিলিয়ন লিটার (million litres per day, MLD) নোংরা জল জমা হয় (Govt to sell treated sewage and dirty Ganges water to IOCL) ৷

ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা-র ডিরেক্টর জেনারেল অশোক কুমার জানিয়েছেন, এক মাসের মধ্যেই আইওসিএল-কে জল বিক্রি করা শুরু হবে ৷ তিনি বলেন, "মথুরা থেকে এই প্রজেক্ট শুরু হবে ৷ 20 এমএলডি পরিশুদ্ধ জল দেওয়া হবে আইওসিএল-কে ৷ সেখানে তৈল শোধনাগার আছে ৷ আইওসিএল-এর প্রয়োজন অনুযায়ী মথুরা এসটিপি থেকে এই জল সরবরাহ হবে ৷ এক মাস বা তার কাছাকাছি সময়ে আমরা এই প্রজেক্টটি চূড়ান্ত করে ফেলতে পারব ৷ দেশে এই প্রথম কোনও তৈল শোধনাগার পরিশুদ্ধ জল নেবে ৷"

আরও পড়ুন : Awareness to prevent Ganga Pollution : গঙ্গা দূষণ রোধে দেশব্যাপী মশাল যাত্রার সমাপ্তি বকখালিতে

গঙ্গা থেকে নোংরা জল নিয়ে সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে (sewage treatment plants, STPs) পরিশুদ্ধ করে শিল্পক্ষেত্রে বিক্রি করা যায়, জানান তিনি ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এই জল দিয়ে স্নান করা যায় এবং শিল্পক্ষেত্রেও ব্যবহারযোগ্য ৷ এতে নদী থেকে শুদ্ধ জল নেওয়ার পরিমাণ কমবে ৷"

এনএমসিজি-র ডিজি জানান, শুধু শিল্পক্ষেত্রই নয়, ওষুধ তৈরিতেও এই জল কী ভাবে কাজে লাগানো যায় সে নিয়ে ভাবনা চলছে ৷ আয়ুষ মন্ত্রকের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে, কেমন ভাবে নদীর ধারে ঔষধী গাছ লাগিয়ে চাষবাসের বন্দোবস্ত করা যায় ৷ এনএমসিজি-র লক্ষ্য 'অর্থ গঙ্গা' ৷ এর মাধ্যমে মানুষ ও নদীর মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করা যাবে ৷