নয়াদিল্লি, 17 জুন : বয়স সীমা বাড়াতে বাধ্য হল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তুমুল প্রতিবাদের মাঝে কেন্দ্র তার সিদ্ধান্ত বদলালো ৷ 2022-এ এই প্রকল্পের আওতায় নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা 21 থেকে 23 করা হল ৷ এই প্রকল্পে দেশের স্থল, জল, বায়ু তিন সেনাবাহিনীতেই 'অগ্নিবীর'দের নিযুক্ত করা হবে (Govt increases upper age limit to 23 from 21 for recruitment under Agnipath scheme for 2022) ৷

মঙ্গলবার এই 'অগ্নিপথ' নামক প্রকল্পের ঘোষণা করে কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৷ এতে 17 থেকে 21 বছর পর্যন্ত তরুণদের নেওয়া হবে মাত্র 4 বছরের জন্য ৷ মেয়াদ শেষ হলে এদের মধ্যে থেকে মাত্র 25 শতাংশ জওয়ানকে দেশের সেনাবাহিনীর জন্য বেছে নেবে কেন্দ্র ৷ বাকিদের চুক্তি শেষ হয়ে যাবে ৷

বৃহস্পতিবার মন্ত্রক নতুন একটি বিবৃতিতে জানায়, বিগত দু'বছর ধরে কোনও নিয়োগ হয়নি ৷ তাই সরকার 2022-এ সেনাবাহিনীতে দেশের তরুণদের চাকরির সুযোগ দেবে ৷ 2022-এ অগ্নিপথ প্রকল্পে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স 23 বছর পর্যন্ত করা হল ৷

কেন্দ্রের এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, বিহারে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ দেখিয়েছে জনসাধারণ ৷ একাধিক রাজনৈতিক দল, সেনা বিশেষজ্ঞরাও এর তীব্র সমালোচনা করেছে ৷