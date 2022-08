নয়াদিল্লি, 6 অগস্ট: ভারতের স্বাধীনতা লাভের 75 বছর পূর্তি (75th Year of Independence Day of India) উপলক্ষে 'ইন্ডিয়া কি উড়ান' (India Ki Udaan) নামে একটি 'অনলাইন প্রজেক্ট' প্রকাশ করল গুগল (Google) ৷ এই প্রজেক্টের আওতায় একটি উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়েছে ৷ যা ভারতের স্বাধীনতা লাভ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, গত 75 বছরের উত্থানের ইতিহাস তুলে ধরেছে ৷

গুগলের এই অভিনব উপস্থাপনার একেবারেই প্রথমেই সাদা-কালো ভিডিয়োয় অতীতের দর্শন মিলেছে ৷ গান্ধি-নেহেরুর সময় থেকে সবুজ বিপ্লব, ভারতে দুগ্ধ শিল্পের উন্নতি, ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়-সহ ক্রীড়াজগতে একের পর এক সাফল্য কিংবা বলিউডের সুপার-ডুপার হিট ছবি, সবকিছুকেই ছুঁয়ে গিয়েছে গুগল ৷ ক্রমে রঙিন হয়েছে সেই প্রদর্শন ৷ সেখানে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেমন ধরা দিয়েছে, তেমনই দেখা গিয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও লিঙ্গবৈষম্য ঘোচানোর লড়াই ৷ আজকের ভারত ঠিক কী ভাবে, কৃষি ক্ষেত্র থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণার মতো বিরাট পরিসরে কীভাবে এগিয়ে চলেছে, তা তুলে ধরেছে গুগল ৷

আনুষ্ঠানিকভাবে এই 'অনলাইন প্রজেক্ট'-এর উদ্বোধন করা হয় রাজধানী দিল্লিতে ৷ এখানকার সুন্দর নার্সারিতে (Sunder Nursery) এই উপলক্ষে একটি জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী জি কিশন রেড্ডি ৷ ছিলেন তাঁর মন্ত্রকের আধিকারিকরাও ৷ হাজির হন গুগলের প্রতিনিধিরা ৷ গুগলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, স্বাধীনতা লাভের 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতজুড়ে নানা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে ৷ তাতে সামিল হয়েছে তারাও ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' (Azadi Ka Amrit Mahotsav)-এর আওতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷

এর পাশাপাশি, গুগলের তরফ থেকে তাদের জনপ্রিয় 'ডুডল ফর গুগল' (Doodle4Google) প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হয়েছে ৷ যার এবছরের (2022) বিষয় হল, 'আগামী 25 বছরে, আমার ভারত করবে' (In the next 25 years, my India will) ৷ প্রথম থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে ৷ ইতিমধ্য়েই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য আবেদন গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ প্রতিযোগিতায় জয়ী শিল্পীর আঁকা ছবি আগামী 14 নভেম্বর গুগলের হোমপেজে দেখতে পাওয়া যাবে ৷ সেইসঙ্গে, বিজয়ী পাবে 5 লক্ষ টাকার স্কলারশিপ ৷ যা কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ব্যবহার করা যাবে ৷ এছাড়াও দেওয়া হবে অন্য়ান্য পুরস্কার ৷