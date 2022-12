নয়াদিল্লি, 25 ডিসেম্বর: আজ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর 98তম জন্মবার্ষিকী ৷ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে রবিবার সকালে 'সদৈব অটল'-এ (Sadaiv Atal) পৌঁছলে প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, নেতারা (President Droupadi Murmu, PM Narendra Modi and others pay tribute to Atal Bihari Vajpayee at 'Sadaiv Atal' in New Delhi) ৷

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু অটল বিহারি বাজপেয়ীর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ৷ সেই ছবি পোস্ট করে টুইট করেন তিনি ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও টুইট করেন, "অটলজিকে তাঁর জয়ন্তীতে শুভেচ্ছা ৷ ভারতে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় ৷ তিনি নেতৃত্ব এবং দূরদর্শিতা লক্ষ লক্ষ মানুষে অনুপ্রেরণা ৷" টুইটে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন মুহূর্তে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন ৷

1998-2004 সময়কাল দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী (Atal Bihari Vajpayee) ৷ তাঁকে স্মরণ করে দেশে এই দিনটি 'গুড গভর্নেন্স ডে' (Good Governance Day) হিসেবে পালিত হয় ৷ 1924 সালের 25 ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ৷ 2018 সালের 16 অগস্ট প্রয়াত হন অটল বিহারী বাজপেয়ী ৷