হায়দরাবাদ, 11 ডিসেম্বর : উদ্ধার হল 7.3 কেজি সোনা ৷ শুক্রবার হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (Rajiv Gandhi International Airport) থেকে এই বিপুল পরিমাণ সোনা পাওয়া গিয়েছে ৷ 4 জন সুদানের নাগরিক তাঁদের পায়ুদ্বারের মধ্যে সোনা লুকিয়ে রেখেছিলেন (Gold from four Sudanese who had concealed it in their rectum) ৷

জানা গিয়েছে, সুদানের এই নাগরিকদের মধ্যে 2 জন মহিলা রয়েছেন ৷ তাঁরা দুবাই থেকে হায়দরাবাদে আসেন (flight no AI 952) ৷ তাঁদের দেখে বিমানবন্দরের আধিকারিকদের (Customs officials) সন্দেহ হয় ৷ এই সোনা তাঁরা পায়ুদ্বারে লুকিয়ে রেখেছিলেন ৷ আধিকারিকরা তা উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, 7.3 কেজি সোনার মূল্য প্রায় 3 কোটি 60 লাখ টাকা ৷ এই সোনা কে বা কারা পাঠিয়েছে, সে নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷

দুবাই-হায়দরাবাদ রুটে সোনা পাচারের অভিযোগ ওঠে প্রায় ৷ অক্টোবরে হায়দরাবাদের বিমানবন্দরে একটি রিচার্জেবল হ্যারিকেনের (rechargeable lantern) ভিতর থেকে 6 কিলোরও বেশি পরিমাণ সোনা উদ্ধার হয় ৷

ইতিমধ্যে হায়দরাবাদ কাস্টমস 25 কেজিরও বেশি সোনা 'সিকিওরিটি প্রিন্টিং অ্যান্ড মিন্টিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড'-এর (Security Printing and Minting Corporation of India Ltd (SPMCIL) হাতে তুলে দিয়েছে ৷

'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস' (Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC), রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (Reserve Bank of India, RBI) এবং এসপিএমসিআইএল-এর (SPMCIL) মধ্যে ত্রিপাক্ষিক মৌ (tripartite MOU) চুক্তির অংশ হিসেবে এই সোনা হস্তান্তর করা হয় ৷

এই সপ্তাহের গোড়ায় অর্থমন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখন থেকে বাজেয়াপ্ত করা সোনা শুধুমাত্র আরবিআই-কে বিক্রি করা হবে ৷ কিন্তু এর মধ্যে সোনার গয়না অন্তর্ভুক্ত থাকবে না ৷ এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা সংশোধন করেছে অর্থমন্ত্রক ৷ সিবিআইসি, আরবিআই ও এসপিএমসিআইএল নিজেদের মধ্য আলোচনা করে মৌ (Memorandum of understanding, MOU) স্বাক্ষর করে ৷