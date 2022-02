চণ্ডীগড়, 22 ফেব্রুয়ারি : গুরমিত রাম রহিমকে জেড প্লাস নিরাপত্তা দিল হরিয়ানা সরকার (Godman Ram Rahim gets Z plus security by Hariana Government) ৷ খালিস্তানপন্থীরা তাকে খুন করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে (Ram Rahim is under threat from Khalistani terrorists) ৷ তার ভিত্তিতেই তাকে এই নিরাপত্তা দেওয়া হল ৷ ডেরা সাচ্চা সৌদার প্রধান রাম রহিম যৌন হেনস্তা ও খুনে সাজাপ্রাপ্ত (Ram Rahim Convicted in Sexual Abuse and Murder Case) ৷ আপাতত 21 দিনের জন্য জেলের বাইরে রয়েছে সে (Ram Rahim was granted a 21 day furlough by the Haryana Jail Administration) ৷

হরিয়ানা পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকেই এই বিষয়ে সতর্কবার্তা এসেছিল ৷ খালিস্তানপন্থীরা তার উপর হামলা চালাতে পারে এমন আশঙ্কা আগেও ছিল ৷ তাই সব দিক বিচার করে তাকে জেড প্লাস নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

এই স্বঘোষিত ধর্মগুরুকে 2017-এর 28 অগস্ট সিবিআই আদালত 10 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল দুই সাধ্বীকে যৌন হেনস্তার অপরাধে ৷ 2019-এর জানুয়ারিতে বিশেষ সিবিআই আদালত সাংবাদিক রামচন্দ্র ছত্রপতি খুনের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় ৷ 2021-এর অক্টোবরে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় ডেরা ম্যানেজার রণজিৎ সিংয়ের খুনের মামলায় ৷

এদিকে তার এই অন্তর্বর্তী মুক্তি নিয়ে বিতর্ক চলছে ৷ আদালতে মামলাও দায়ের হয়েছে ৷ রাম রহিম গুরুগ্রামে নিজের বাড়িতে থাকলেও পঞ্জাবের ভোটে অশান্তি ছড়ানোর জন্য তাকে অন্তর্বর্তী ভাবে জেলের বাইরে থাকতে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ আগামিকাল আদালতে ওই মামলার শুনানি হবে ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 2017 সালে যখন সুনারিয়া জেলে মামলার রায়ের আগে নিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ তখন ব্যাপক হিংসার ঘটনা ঘটেছিল ৷ রাম রহিমের ভক্তদের তাণ্ডবে রোহতাকে কার্যত রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ৷ পরে হেলিকপ্টারে তাকে রোহতাক জেলে নিয়ে আসা হয় ৷ সেখানেই আদালত বসিয়ে তার সাজা ঘোষণা করা হয় ৷

