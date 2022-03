পানাজি, 10 মার্চ: গোয়ায় (Goa election results 2022) ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে কংগ্রেস এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে, ভোট গণনার আগেই রাজ্যপাল পিএস শ্রীধরনের সঙ্গে বৈঠকে বসার জন্য আবেদন জানিয়েছে তারা ৷ আজ বিকেল 3টে নাগাদ রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে সোনিয়া গান্ধির দল ৷ যদিও এ ব্যাপারে এখনও কোনও সম্মতি মেলেনি (Goa Congress meeting with the governor) ৷ তবে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কংগ্রেস নিশ্চিত যে গোয়ায় তারাই ক্ষমতায় আসছে ৷ 2017 সালের নির্বাচনের থেকে শিক্ষা নিয়েই তারা আগাম রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে বলে জানানো হয়েছে ('Confident' Congress requests meeting with the Governor in advance) ৷

গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের তুলনায় কম সংখ্যক আসন জিতেও ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিতে সক্ষম হয় বিজেপি ৷ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে তারা জোট বাঁধে মহারাষ্ট্র গোমন্তক পার্টি ও নির্দল বিধায়কদের সঙ্গে ৷ উল্টোদিকে সর্বাধিক আসন পেয়েও সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয় কংগ্রেস (Goa elections 2022)৷

এবার তাই সম্ভাব্য জোট (Goa assembly polls 2022) সংক্রান্ত বিষয়ের জমি তৈরি করতে অনেক আগে থেকেই গোয়ায় পাঠানো হয়েছে পি চিদম্বরম ও ডিকে শিবকুমারের মতো কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের ৷ এবার আবার এক্সিট পোল গোয়ায় ত্রিশঙ্কু ফলের পূর্বাভাস দিয়েছে ৷ সেই কারণে ঘোড়া কেনাবেচার আশঙ্কা করে দলের প্রার্থীদের আগেভাগেই রিসর্টে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷

এক্সিট পোলের (Goa assembly poll updates 2022) হিসেব বলছে, সৈকত শহরে বিজেপি ও কংগ্রেস উভয়েই 16টি করে আসন পেতে পারে ৷ সে ক্ষেত্রে দু দলই 40 আসনের বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার থেকে 5 আসন দূরে থাকবে ৷ অর্থাৎ তখন আবারও বড় ফ্যাক্টর হতে পারে ছোট ছোট দলগুলি ৷

