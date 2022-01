গোয়া, 28 জানুয়ারি : ঢাক ঢোল পিটিয়ে কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো জোয়াকিম ফেলেরিয়ো ৷ কিন্তু নির্বাচন যখন শিয়রে তখন দলকে বিড়ম্বনায় ফেলে ময়দান থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি (Luizinho Faleiro Withdrawal His Candidature from Fatorda Constituency) ৷ ফতোরদা কেন্দ্র থেকে লুইজিনহোর পরিবর্তে রাজ্যের পরিবেশ আইনজীবী সিওলা অভিলিয়া ভাসকে প্রার্থী করল তৃণমূল (Seoula Avilia Vas is Candidate from Fatorda Constituency) ৷

আজ সকালে সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে নিজের প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের কথা জানান গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কিন্তু, কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ? এনিয়ে লুইজিনহো জোয়াকিম ফেলেরিয়ো একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, দলের জাতীয় চেয়ারপার্সনের সঙ্গে কথা বলেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, ‘‘গোয়া তৃণমূলের প্রার্থী পদ থেকে আমার নাম তুলে নিচ্ছি এবং পেশাদার হিসাবে, ওই কেন্দ্রের ব্যাটন একজন তরুণের হাতে তুলে দিচ্ছি ৷ আর আমার দলের নীতিই হল মহিলাদের ক্ষমতায়ন ৷’’

ফেলেরিয়ো বলেন, ‘‘আমি দলের জাতীয় চেয়ারপার্সনের সঙ্গে কথা আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ কারণ, বিধানসভার লড়াইয়ে আমি তৃণমূল সব প্রার্থীদের হয়ে পুরো গোয়ায় ঘুরে ঘুরে প্রচার করতে চাই ৷ আমি শেষবার যখন তাদের হয়ে লড়াই করেছিলাম, তখন সুবিচার করতে পারিনি ৷ আমার বদলে যোগ্য হিসাবে সিওলা অভিলিয়া ভাসকে ফতোরদা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হচ্ছে ৷’’

তাঁর কথায়, ফতোরদা কেন্দ্রে বিজেপিকে হারাবে তৃণমূল ৷ পাশাপাশি সিওলার প্রার্থীপদ পাওয়া নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘তাঁকে শেষ মুহূর্তে প্রার্থী বাছা হয়নি ৷ ফতোরদার মানুষের জন্য যোগ্য হিসাবেই তাঁকে বাছা হয়েছে ৷’’ পাশাপাশি সিওলা ভাসের প্রশংসাও করেন ফেলেরিয়ো ৷ এমন একজন মহিলাকে গোয়া তৃণমূল বেছে নিয়েছে, যিনি সমাজসেবক এবং একজন যোদ্ধা ৷ যাঁর কোনও রাজনীতির সঙ্গে কোনও যোগ নেই ৷ আর সেটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন বলে জানান ফেলেরিয়ো ৷

আগামী 14 ফেব্রুয়ারি গোয়ার এক দফার নির্বাচন (Goa Assembly Election 2022) ৷ ভোটের ফলপ্রকাশ হবে 10 মার্চ ৷ তার আগে ফেলেরিয়োর এই পিছিয়ে আসা তৃণমূলে তাঁর থাকা নিয়ে জল্পনা তৈরি করেছে ৷ যদিও, ফেলেরিয়ো তৃণমূল ছাড়ছেন না বলে দাবি করেছেন ৷ তবে, গোয়ার রাজনৈতিক মহলের মতে, হার নিশ্চিত জেনেই তিনি পিছিয়ে এসেছেন ৷ যা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব ৷