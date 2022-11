নয়াদিল্লি, 27 নভেম্বর: প্রণয় রয়ই প্রধান থাকুন এনডিটিভির । এমনটাই চান শিল্পপতি গৌতম আদানি ৷ এনডিটিভি কিনছেন এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী ৷ 1988 সালে 'নিউ দিল্লি টেলিভিশন লিমিটেড (New Delhi Television Ltd, NDTV)' বা এনডিটিভি-র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাংবাদিক প্রণয় রয় ৷ দীর্ঘ 34 বছর এই সংবাদমাধ্যমের প্রধান তিনিই (Invited Prannoy to remain as NDTV chair says Adani; hints turning it into global media organisation) ৷

সম্প্রতি আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানি এনডিটিভি কেনার (NDTV takeover) কথা জানান ৷ তিনি এই সংস্থা কিনলে প্রধান কে হবেন ? স্বভাবত এই প্রশ্ন উঠেছে ৷ অন্য একটি সংবাদমাধ্যমে শিল্পপতি আদানি সাক্ষাৎকারে জানান, এনডিটিভি কিনে নেওয়াটা শুধুমাত্র ব্যবসার কারণে নয়, বরং একটা 'দায়িত্ব' ৷ এই সংস্থাকে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংগঠনে পরিণত করার ইঙ্গিতও দিয়েছেন মোদি-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এই শিল্পপতি ৷ তিনি চান, প্রণয় রয় এনডিটিভির প্রধান ছিলেন, তিনি সেই পদেই থাকুন ৷

এশিয়ার ধনকুবের সংবাদমাধ্যমের মালিক হলে তার স্বাধীনতা থাকবে কি ? এর উত্তরে অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন আদানি, "সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা মানে সরকার কোনও কিছু ভুল করলে, আপনি তাকে ভুল বলবেন ৷ কিন্তু একই সঙ্গে, সরকার যখন প্রতিদিন ঠিক কাজ করবে, তখন তাকে সমর্থন করার সাহসও থাকতে হবে ৷ সেটাও বলতে হবে আপনাকে ৷" 22 নভেম্বর, মঙ্গলবার সেবির নিয়ম অনুযায়ী এনডিটিভি-র 26 শতাংশ শেয়ার কেনার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি ৷ ইতিমধ্যে 6 শতাংশের বেশি শেয়ারের মালিক গৌতম আদানি ৷

স্বাভাবিকভাবে, এক শিল্পপতি সংবাদমাধ্যম কিনছেন- এ বিষয়টি সাড়া ফেলে দিয়েছে সাংবাদিক তথা রাজনৈতিক মহলে ৷ গুজরাতের এই শিল্পপতির মোদি-ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আক্রমণ করেছে বিরোধীরা ৷ একটি সূত্রের দাবি আদানি গ্রুপ খবরের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷

2014 সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে নাটকীয়ভাবে আদানি গ্রুপের ভাগ্যও বদলাতে থাকে ৷ গৌতম আদানি ভারত তো বটেই, এখন এশিয়ারও ধনীতম শিল্পপতি ৷ পিছনে ফেলে দিয়েছেন রিল্যায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের মুকেশ আম্বানিকেও ৷

টাইমস গ্রুপের টাইমস নাউ (Times Now) এবং নেটওয়ার্ক18-এর সিএনএন-নিউজ় 18 (CNN News18) অম্বানির দখলে ৷ তাই গৌতম আদানি এনডিটিভি কিনলে সংবাদজগতে একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠবেন দুই ধনকুবের ৷

