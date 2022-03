নয়াদিল্লি, 14 মার্চ: পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর রবিবার কংগ্রেসের কর্মসমিতির বৈঠকে পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন দলের অন্তর্বর্তীকালীন সভানেত্রী সনিয়া গান্ধি (Gandhis Were Ready To Sacrifice Their Posts For Party) ৷ শুধু তিনিই নন, তাঁর পুত্র ও কন্যা যথাক্রমে রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও তাঁদের দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন ৷ তবে সর্বসম্মতভাবে তাঁদের সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে সিডব্লিউসি ৷ এমনই দাবি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর (Adhir Ranjan Chowdhury on Gandhis)৷

সংবাদসংস্থা এএনআই-কে তিনি (Adhir Ranjan Chowdhury) বলেন, "কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি (Sonia Gandhi in CWC) বলেছিলেন যে, তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্য রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধি সব দলীয় পদ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত আছেন ৷ তবে আমরা সবাই সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিই ৷"

পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের যে ফল হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে গভীর উদ্বেগের বলে উল্লেখ করেছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ৷ প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার বৈঠকের পর দলের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল বলেন, "সিডব্লিউসি সর্বসম্মত ভাবে সোনিয়া গান্ধির নেতৃত্বের উপর ফের আস্থা রেখেছে এবং তাঁকেই সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে ৷ এ ছাড়াও সাংগঠনিক দুর্বলতাগুলি খুঁজে বের করা, দলে কী কী বদল প্রয়োজন তা নিয়েও আলোচনা করেছে সিডব্লিউসি ৷"

আরও পড়ুন: Congress Working Committee : কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়াই, আস্থা ওয়ার্কিং কমিটির

সংসদের বাজেট অধিবেশনের পরই কংগ্রেস একটি চিন্তন শিবির করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ তবে তার আগে ফের বৈঠক করবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ৷ দলকে ঢেলে সাজাতে ও আরও শক্তিশালী করতে সোনিয়া গান্ধি অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবেন বলেও আশ্বস্ত করেন বেণুগোপাল ৷

তাঁর পাশাপাশি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন কংগ্রেসের আর এক শীর্ষ নেতা আর সুরজেওয়ালা ৷ তিনি বলেন, "সিডব্লিউসি-র প্রত্যেক সদস্য চান যে, দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দলকে পরামর্শ দিন সোনিয়া গান্ধিই ৷"

কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের কথায়, "আমরা সবাই মিলে সোনিয়া গান্ধিকে বলেছি যে, 5 রাজ্যে পরাজয়ের দায় শুধুমাত্র তাঁর একার না ৷ শুধু গান্ধি পরিবার নয়, প্রত্যের রাজ্যের নেতা ও সাংসদরা এর জন্য দায়ী ৷ আমরা তাঁর উপর ফের আস্থা রেখেছি ৷ তাঁদের ইস্তফা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই ৷"