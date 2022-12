ভুবনেশ্বর, 1 ডিসেম্বর: একটি মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় কমপক্ষে 4 জন মারা গিয়েছেন ৷ মৃতদের মধ্যে 2 জন মহিলা ৷ বৃহস্পতিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটে ওড়িশার খুদরার 16 নং জাতীয় সড়কে ৷ জাতীয় সড়কের ধারে একটি ট্রাক পার্ক করা ছিল ৷ যাত্রীবাহী গাড়িটি তাতে ধাক্কা মারে৷ বাদাপোখারি এলাকায় হওয়া এই পথদুর্ঘটনায় মৃতরা ওড়িশার পুরী থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের দিকে যাচ্ছিলেন ৷ গাড়িতে থাকা চারজন ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন, জানিয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক ৷ মৃতদের বয়স 25 থেকে 35-এর মধ্যে (Four killed as car rams into stationary truck in Odisha) ৷

গতকালই একটি মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় উত্তরপ্রদেশে কমপক্ষে 6 জনের মৃত্যু হয় ৷ আহত হন 15 জন ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটে বাহরাইচের তাপ্পে সিপাহ এলাকায় (Six dead, 15 injured after bus collides with truck in UP's Bahraich) ৷

স্থানী পুলিশ আধিকারিক (Station House Officer, SHO) রাজেশ সিং জানান, এই দুর্ঘটনায় 6 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয় । এছাড়া গত কয়েকদিনের মধ্যে বেশ কয়েকটি পথদুর্ঘটনা ঘটেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে । তাতে বেশ কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন ।

আরও পড়ুন: উত্তরপ্রদেশে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় মৃত 6, আহত 15