নয়াদিল্লি, 12 ফেব্রুয়ারি: রাজধানীতে ভেঙে পড়ল বহুতল ৷ চার তলা বিল্ডিং ধসে পড়ে মৃত্যু হয় চার জনের (Four dead in Delhi building collapse)৷ মৃতদের মধ্যে রয়েছে 9 বছরের একটি শিশুও ৷ গুরুতর ভাবে জখম হয়েছেন আরও দুজন ৷ শুক্রবার দিল্লির বাওয়ানা (Building collapse New Delhi Bawana area) এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে ৷

মৃতদের শনাক্ত করে পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের নাম রুকাইয়া খাতুন, শাহজাদ, আফরিন ও দানিশ (Four persons killed after a four-storey building collapsed)৷ তাঁরা সবাই জেজে কলোনির বাসিন্দা ৷ আর আহত দুই মহিলা ফতিমা ও শাহনাজকে ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা দুজনেই এখন বিপন্মুক্ত ৷ দিল্লি দমকলের প্রধান অতুল গর্গ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, দুপুর 2.48-এ তাঁরা বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পায় ৷ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন ৷

পুলিশকেও খবর দেন স্থানীয়রা ৷ আউটার নর্থের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ব্রিজেন্দ্র কুমার যাদব জানিয়েছেন, ভেঙে পড়া বহুতলটি রাজীব রতন আবাস যোজনার অংশ, যেখানে প্রায় 300-400 ফ্ল্যাট রয়েছে ৷ তাঁর কথায়, "খবর পেয়েই তিনটি জেসিবি, একটি হাইড্রা ও দুটি অ্যাম্বুল্যান্স ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ শুরু হয়ে যায় উদ্ধারকাজ ৷"

ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে চারটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় ৷ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য বাবু জগজীবন রাম মেমোরিয়াল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে তিনটি জেসিবির চেষ্টায় ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আটকে পড়া মানুষ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৷

গত পাঁচ মাসে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দিল্লিতে বহুতল ভেঙে (Delhi building collapse) পড়ার ঘটনা ঘটল ৷ প্রায় পাঁচ মাস আগে গত বছর 13 সেপ্টেম্বর উত্তর দিল্লির সবজি মান্ডি এলাকায় তিন তলা একটি পুরনো বিল্ডিং ভেঙে পড়ায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছিল ৷ শুক্রবার যে বহুতল ভেঙে পড়েছে সেটিও বেশ পুরনো ছিল ৷ এই ঘটনায় পুলিশ এখনও এফআইআর দায়ের করেনি ৷

