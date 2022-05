মান্ডি (হিমাচল প্রদেশ), 11 মে : প্রয়াত বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পণ্ডিত সুখরাম ৷ মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল 95 বছর ৷ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দিল্লি এইমসে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি ৷ লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে রাখা হয়েছিল তাঁকে ৷ সেখানেই দ্বিতীয়বার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তিনি (Former Union minister Sukh Ram breathes his last at Delhi AIIMS) ৷

4 মে ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হন পণ্ডিত সুখরাম ৷ তাঁকে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি আঞ্চলিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ পরে 7 মে সকাল উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ারলিফ্ট করে দিল্লি এইমস-এ নিয়ে যাওয়া হয় । প্রবীণ নেতাকে রাজধানীতে নিয়ে আসার জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করে দেন স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জয় রাম ঠাকুর ৷ পণ্ডিত সুখরামের নাতি আশ্রয় শর্মা বুধবার গভীর রাতে একটি ফেসবুক পোস্টে লেখেন, "দাদাজিকে বিদায় জানাচ্ছি ৷ ফোনের রিং আর বাজবে না ৷ (আলভিদা দাদাজি ৷ অব নহি বজেগি টেলিফোন কি ঘণ্টি)।"

1993 থেকে 1996 সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, যোগাযোগ (স্বাধীন) ছিলেন। কংগ্রেসের হয়ে 5 বারের বিধায়ক এবং 3 বার লোকসভার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি । 2011 সালে, যোগাযোগ মন্ত্রী থাকাকালীন দুর্নীতির জন্য পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন সুখরাম । 1995 সালে দেশের প্রথম মোবাইল কলটি তাঁকেই করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ৷

তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মরদেহ দিল্লি থেকে মান্ডিতে আনা হচ্ছে । বৃহস্পতিবার সকাল 1টায়, মান্ডির ঐতিহাসিক সেরি মঞ্চে তাঁর মরদেহ রাখা হবে ৷ এরপর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় হনুমান ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে ।