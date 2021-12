পানিহাটি, 24 ডিসেম্বর : প্রয়াত হলেন প্রাক্তন গোলরক্ষক সনৎ শেঠ (Former Goal Keeper Sanath Seth dies at the age of 91)। 1949 থেকে 1968 সাল পর্যন্ত তেকাঠির নীচে যেকোনও দলের বড় ভরসা ছিলেন তিনি ৷ ভারতের হয়েও 1954 সালে ম্যানিলা এশিয়ান গেমসে প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি ৷ যদিও দলের হয়ে মাঠে নামার সুযোগ হয়নি তাঁর ৷ মৃত্যুকালে এই বর্ষীয়ান খেলোয়াড়ের বয়স হয়েছিল 91 বছর । রেখে গেলেন ছেলে, বৌমা দুই নাতনিকে। শুক্রবার সকাল ১০:৪০ মিনিটে নিজের পানিহাটির বাড়িতে প্রয়াত হন এই প্রক্তন গোলরক্ষক । কিছুদিন আগেই স্ত্রীকে হারান তিনি । তারপর থেকেই শরীর আরও বেশি খারাপ হতে শুরু করে তাঁর। এছাড়া দীর্ঘ দিন বার্ধক্যজনিত সমস্যাতেও ভুগছিলেন সনৎ।

একটা সময়ে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, এরিয়ান, বিএনআরের হয়ে দাপিয়ে খেলেছেন তিনি । কলকাতার দুই বড় দলে খেলা যখন ফুটবলারদের কাছে গর্বের বিষয়, তখন সনৎবাবুর মনজুড়ে শুধুই এরিয়ান ও রেলওয়ে এফসি-র কথা । তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তিনি বলতেন, "রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবে আমার জন্ম । এরিয়ান মামার বাড়ি । ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান মাসি, পিসির বাড়ি ।" ফুটবলার হিসাবে যেমন তিনি ছিলেন দলের বড় ভরসা, তেমনই অনেকেই বলতেন তিনি ছিলেন কলকাতা ফুটবলের জলজ্যান্ত এনসাইক্লোপিডিয়া ৷ কোন ম্যাচে কত গোল হয়েছিল, কারা গোল পেয়েছেন সবই ঠোঁটস্থ ছিল তাঁর ৷

শেষ জীবনের সঙ্গী বলতে ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রেডিও । মাঝে মধ্যে গলা ছেড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেও শোনা যেত তাঁকে। একটা সময়ে নিজে বেহালা বাজাতেন। বয়সের কারণে শেষ দিকে অবশ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেটাও । দীর্ঘদিন ছোট ছোট ফুটবলারদের অনুশীলন করিয়েছেন সনৎ। জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও । আজ তাঁর প্রয়াণে স্বাভাবিকভাবেই শোকাহত ময়দান ৷