নয়াদিল্লি, 12 জানুয়ারি : নিট-ইউজি কাউন্সেলিং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করতে মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটিকে চিঠি দিল ফেডারেশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন বা এফওআরডিএ (Federation of Resident Doctors Association, FORDA) ৷ বুধবার একটি চিঠিতে এই চিকিৎসক সংগঠন 2021-এর নিট-পিজি কাউন্সেলিং ঘোষণার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে (FORDA urges MCC for commencement of NEET-UG Counselling 2021) ৷

চিঠিতে সংগঠন জানিয়েছে, "7 জানুয়ারি, 2022-এ সুপ্রিম কোর্ট নিট-পিজি কাউন্সেলিং শুরুর পক্ষে রায় দিয়েছে ৷ তারপর এই কমিটি কাউন্সেলিংয়ের কথা ঘোষণা করেছে ৷ তাই চিঠির শুরুতে ধন্যবাদ জানাই ৷ আজ, 12 জানুয়ারি থেকে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার সূচনা হবে ৷ এর পাশাপাশি আরও একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ৷ দেশজুড়ে হাজার হাজার মেডিক্যাল পড়ুয়া নিট-ইউজি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে এবং পাশ করেছে ৷ তাঁরাও নিট-ইউজি কাউন্সেলিং, 2021-এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ৷"

আরও পড়ুন : NEET-PG Counselling To begin: নিট-পিজির কাউন্সেলিং শুরু বুধে, স্বস্তি মেডিক্যাল পড়ুয়াদের

একই ভাবে বোর্ড স্পেশ্যালিটি কোর্সগুলিতে (Broad Speciality Courses) চলতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতক স্তরে ভর্তি বন্ধ রয়েছে ৷ যদিও জানানো হয়েছিল যে নিট-পিজি কাউন্সেলিংয়ের পাশাপাশি নিট-ইউজি কাউন্সেলিংও খুব শিগগিরি শুরু হবে ৷ কিন্তু এ নিয়ে আর নতুন করে কিছু বলা হয়নি ৷ এতে ডাক্তারি পড়তে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা দুশ্চিন্তায় এবং ধন্দে রয়েছেন ৷ তাই 2021-এর নিট-ইউজি কাউন্সেলিং আরম্ভে যথাযথ পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানায় চিকিৎসক সংগঠন ৷

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট ইডব্লিউএস/ওবিসি সরক্ষণ বহাল রেখে 2021-22 শিক্ষাবর্ষের নিট-পিজি কাউন্সেলিং করার নির্দেশ দেয় ৷ এতে সর্বভারতীয় সংরক্ষণে বা অল-ইন্ডিয়া কোটায় ওবিসি (Other Backward Class, OBC) 27% এবং অর্থনৈতিক দুর্বল শ্রেণি বা ইডব্লিউএস (Economically Weaker Section, EWS) 10% আসন সংরক্ষিত রইল ৷

শুক্রবার, বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি এএস বোপান্না-র বেঞ্চ নিট-পিজি ভর্তিতে ওবিসি-র জন্য 27% সংরক্ষণের সাংবিধানিক বৈধতার বিষয়টি আপাতত বহাল রাখে ৷