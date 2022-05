নয়াদিল্লি, 17 মে : 28 বছরের সরিতা মালি, একসময়ে তিনি মুম্বইয়ের রাস্তায় বাবার সঙ্গে ফুল বিক্রি করতেন ৷ সেই সরিতা মালি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি জন্য ভর্তি হয়েছেন (Flower Sellers Daughter Sarita Mali Gets Admission in University of California for PhD) ৷ বর্তমানে তিনি হিন্দি সাহিত্য নিয়ে জেএনইউ থেকে পিএইচডি করছেন ৷ আগামী জুলাই মাসে সরিতা তাঁর পিএইচডি রিসার্চ প্রজেক্ট জমা দেবেন ৷

নিজের জীবন নিয়ে সরিতা জানিয়েছেন, ‘‘আমি মনে করি সকলের জীবনেই ওঠা-পড়া রয়েছে ৷ প্রত্যেক নারী ও পুরুষের জীবনে সমস্যা এবং নানান গল্প আছে ৷ আর সেটা কী হবে ? তা নির্ভর করছে আপনি কোন সমাজে জন্মেছেন এবং আপনার জীবনধারা কেমন ? তার উপরে ৷ দুর্ভাগ্যবশত হোক বা সৌভাগ্যবশত, আমি এমন একটা সমাজে জন্মেছি, যেখানে সমস্যা জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৷’’

সরিতা মালি জানান, উৎসবে মরসুমে তিনি বাবার সঙ্গে ফুল বিক্রি করতেন ৷ বিশেষ করে গণেশ চতুর্থী, দীপাবলি এবং দশেরার সময় ৷ স্কুল জীবন তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে এই কাজ করেছেন ৷ আর জেএনইউ-তে পড়াশোনার করার মাঝে ছুটিতে যখন বাড়ি ফেরেন, তখন ফুলের মালা তৈরি করেন সরিতা ৷ কিন্তু, গত দু’বছরে অতিমারির কারণে তাঁর বাবার কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ তার আগে, তাঁরা সকলে এই কাজই করতেন ৷ এই কাজটা তাঁদের সকলের জীবনের একটা অংশ ৷ জন্মের পর, চোখ মেলা থেকে তিনি ফুল দেখে আসছেন ৷ আর এটাই তাঁর সমাজ ৷ যার একদিকে রয়েছে জীবনের ওঠা-পড়া ৷ আর অন্যদিকে, রয়েছে আশা ৷

আরও পড়ুন : Caste Discrimination Case in Himachal : অনুষ্ঠান বাড়িতে খাবার পরিবেশনেও জাতিগত ভেদাভেদ, ঘটনা হিমাচলের

জেএনইউ-তে মাস্টার কোর্সের জন্য সুযোগ পাওয়া তাঁর জীবনকে বদলে দিয়েছে বলে জানান সরিতা (JNU Scholar Sarita Mali Gets Admission in University of California for PhD) ৷ যেদিন তিনি জেএনইউ-তে ভর্তি হয়েছিলেন, সেদিন থেকে তাঁর জীবনের নতুন সূচনা হয়েছিল ৷ আর সেখানে না গেলে, আজ তিনি কোথায় থাকতেন ? তা সরিতা নিজেও জানেন না ৷ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান তাঁর মতো অনেক মেয়ের মনে আশা জোগাবে, যেখান থেকে তিনি এসেছেন ৷

আরও পড়ুন : Adarsh Middle School Katihar : বিহারে স্কুলে একই ব্ল্যাকবোর্ডে হিন্দি ও উর্দু ক্লাস

সরিতা বলেন, ‘‘যে স্বপ্নের জীবনটা আমি উপভোগ করছি, সেটাকে মাঝে মধ্যে আমার অবিশ্বাস্য মনে হয় ৷’’ আর এই মুহূর্তে তাঁর দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে বলে মনে করেন সরিতা মালি ৷ আর মাঝে মধ্যে পিছন ফিরে যখন দেখেন, তখন নিজের সফরটাকে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় তাঁর ৷ আর জেএনইউ না থাকলে, আজকে তিনি যে সুযোগটা পেয়েছেন, তার হয়তো ছিঁটেফোঁটাও করতে পারতেন না বলে জানান মুম্বইয়ের ফুলবিক্রেতার এই মেয়ে ৷