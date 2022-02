নয়াদিল্লি, 27 ফেব্রুয়ারি : অপারেশন গঙ্গা ৷ এই অভিযানেই হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট থেকে 240 জন ভারতীয়কে নিয়ে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিল তৃতীয় বিমান (Flight with 240 Indian nationals takes off from Hungary) ৷ রবিবার একথা জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ৷

তিনি টুইটে (S Jaishankar tweet) জানান, "অপারেশন গঙ্গার তৃতীয় বিমান 240 জন ভারতীয়কে নিয়ে বুদাপেস্ট থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ৷" ইউক্রেন-রাশিয়া সংকটজনক পরিস্থিতিতে ভারতীয় নাগরিকরা যাতে সীমান্তের সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ না করে কোনও চেকপয়েন্টের দিকে না যান, সেই নির্দেশ দিয়েছে কিয়েভের ভারতীয় দূতাবাস (Third flight to Delhi from Hungry) ৷

এখনও পর্যন্ত যুদ্ধদীর্ণ ইউক্রেন (Russia Ukraine war) থেকে 469 জন ভারতীয় নাগরিককে সরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে রবিবার সকালে 250 জন দিল্লিতে অবতরণ করেছেন ৷ আর শনিবার রাতেই মুম্বইতে অবতরণ করেছেন 219 জন ৷ শনিবার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দূতাবাস তাদের জারি করা পরামর্শে বলেছে, সীমান্তের বিভিন্ন চেকপয়েন্ট সংবেদনশীল অবস্থায় রয়েছে ৷ সেখান থেকে প্রতিনিয়ত প্রতিবেশী দেশগুলির দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ ইউক্রেনের পশ্চিমের শহরগুলিতে যেখানে পানীয় জল, খাবার, বাসস্থান-সহ প্রাথমিক চাহিদাগুলি মেটানোর ব্যবস্থা তুলনামূলক ভাবে বেশি সুরক্ষিত, সেখানেই ভারতীয় নাগরিকদের থাকতে বলা হয়েছে দূতাবাসের তরফে ৷

রাশিয়ার সেনাবাহিনী ইউক্রেনের রাজধানীতে ঢুকে পড়ার খবর পেতেই এই অ্যাডভাইজারি জারি করেছে ভারতীয় দূতাবাস ৷ শুক্রবার কিয়েভের বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে ৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের তোলা ভিডিয়োয় ইউক্রেনের রাজধানীতে বিস্ফোরণ ঘটতে দেখা যায় ৷ আবার কয়েকটি সংবাদমাধ্যম খবর করেছে যে, আলোচনার জন্য সময় ও স্থান নিয়ে কথাবার্তা বলছে ইউক্রেন ও রাশিয়া ৷

