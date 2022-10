জলন্ধর, 18 অক্টোবর: নারকীয় এক ঘটনার সাক্ষী থাকল পঞ্জাবের মেহাতপুর এলাকা ৷ মঙ্গলবার এখানে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের 5 জনের (five members of same family burnt alive in Jalandhar) ৷ মৃতদের মধ্যে রয়েছে 2 শিশু ৷ অভিযোগ, ওই পরিবারের জামাই কুলদীপ তার দলবলের সঙ্গে মিলে শ্বশুরবাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে স্ত্রী পরমজিৎ কৌর (28), শ্বশুর ও শাশুড়িকে ৷ কুলদীপ পরমজিতের দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী ছিল ৷ যে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে তারা পরমজিতের প্রথম পক্ষের সন্তান বলে জানা গিয়েছে (five died as man set of fire in laws house ) ৷

দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী কুলদীপের সঙ্গে অশান্তির জেরেই গত 6 মাস ধরে পরমজিৎ নামে ওই মহিলা তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে থাকছিলেন ৷ অভিযোগ, প্রথম পক্ষের সন্তানদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য কুলদীপ চাপ দিত ও অত্যাচার চালাত ওই মহিলার উপর ৷ সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে বাপের বাড়ি চলে আসে ৷ কিন্তু তাতেও রেহাই মেলেনি ৷

বাপের বাড়ি থেকে পরমজিৎকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানেও চড়াও হয় কুলদীপ ৷ দাবি করে, প্রথম পক্ষের সন্তানদের সেখানে ফেলে রেখে তাঁর সঙ্গে চলে যেতে হবে পরমজিৎকে ৷ এই নিয়ে ফের দু'পক্ষের বচসা শুরু হয় মঙ্গলবার ৷ অভিযোগ, স্ত্রী তার দাবি না মানায় সঙ্গীদের নিয়ে বাইরে থেকে দরজা আটকে শ্বশুরবাড়িতে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় কুলদীপ ৷ আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় পরমজিৎ, তাঁর দুই সন্তান ও মা-বাবার ৷ ঘটনার পর থেকেই পলাতক কুলদীপ ও তার দলবল ৷ পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে (five burnt alive in Punjab) ৷

