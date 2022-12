বেঙ্গালুরু, 20 ডিসেম্বর: একই পরিবারের তিন জন আত্মঘাতী হলেন ৷ আরেক দিকে মা ও ছেলে একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছেন ৷ কর্ণাটকে দু'টি ভিন্ন পরিবারে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে (A tragic incident has occurred in the Bengaluru) ৷

জানা গিয়েছে, মহালক্ষ্মী লেআউট থানার আওতায় অজ্ঞানেয়া মন্দিরের কাছে একটি বাড়িতে একই পরিবারের তিনজন আত্মঘাতী হন ৷ মা যশোদার (72) সঙ্গে মেয়ে সুমন গুপ্তা (32) এবং ছেলে নরেশ গুপ্তাও (36) আত্মহত্যার পথ বেছে নেন ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুমন ও নরেশ দু'জনেই অবিবাহিত ছিলেন ৷ নরেশ ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছিলেন ৷ ঠিক কী কারণে তাঁরা এই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা জানা যায়নি ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে ৷

আরেকদিকে হোসকোটে তালুকে কালকুন্তে আগরাহারা গ্রামে তাঁর দেড় বছরের শিশুসন্তানকে নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন গৃহবধূ ৷ জানা গিয়েছে, পণের দাবিতে (Suicide for Dowry) গৃহবধূ শ্বেতার (24) উপর প্রায়শই অত্যাচার করতেন তাঁর স্বামী ৷ সেই জন্য তিনি আত্মঘাতী হন ৷

3 বছর আগে আগরাহারা গ্রামের রাকেশের সঙ্গে বিয়ে হয় শ্বেতার ৷ বিয়ের পর রাকেশ গ্রামের এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ৷ পরিবারের সদস্যরা এ নিয়ে পঞ্চায়েতে সভা ডাকেন ৷ অনেক ঝামেলা সত্ত্বেও রাকেশ এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাননি ৷ উলটে স্বামী ও তার পরিবার পণের দাবিতে শ্বেতাকে হেনস্থা করত ৷ শ্বেতার পরিবারের অভিযোগ, এই জন্যে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন ৷ আনুগোন্ডানাহাল্লি থানায় একটি মামলায় দায়ের হয়েছে ৷ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে (Five persons including two families have died by Suicide) ৷