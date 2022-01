নয়াদিল্লি, 20 জানুয়ারি : দিল্লি হিংসায় প্রথম সাজা ঘোষণা হল (First Sentencing Over Delhi Riots) ৷ অভিযুক্ত দীনেশ যাদবের সাজা হল ৷ তাঁকে আদালত পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে (convict dinesh yadav gets five years imprisonment) ৷ গত সপ্তাহে দীনেশকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত ৷

2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজধানী দিল্লির একটি অংশে হিংসার ঘটনা ঘটে বেশ কয়েকদিন ধরে (Delhi Riots of February 2020) ৷ তা নিয়ে উত্তাল হয়েছিল গোটা দেশ ৷ সেই ঘটনায় বহু অভিযোগ উঠেছিল ৷ তার মধ্যে একটিতে অভিযুক্ত ছিল দীনেশ যাদব ৷

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে সে 73 বছরের এক বৃদ্ধার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুঠপাটে মদত দিয়েছিল ৷ 2020 সালের 25 ফেব্রুয়ারি ঘটনাটি ঘটে ৷ সেদিন দীনেশের প্ররোচনাতেই প্রায় দেড়শো-দু’শো লোক হামলা চালিয়েছিল ওই বৃদ্ধির বাড়িতে ৷

আদালত থেকে জানা গিয়েছে যে দীনেশের বিরুদ্ধে যা যা অভিযোগ ছিল, তাতে তার সর্বোচ্চ 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারত ৷ কিন্তু আদালত তাকে 5 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে ৷

