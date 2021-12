কলকাতা, 5 ডিসেম্বর : গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (GRSE) নির্মিত ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রথম সার্ভে ভেসেল 'সন্ধ্যায়ক' জলপথে নামল রবিবার (First of the four ships under Survey Vessel project for Indian Navy launched in Kolkata) ৷ এদিন হুগলি নদীতে সন্ধ্যায়কের পথচলা শুরুর অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট ৷ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রী পুষ্প ভাটের বেদের স্ত্রোস্তচ্চারণের মধ্যে দিয়েই পথচলা শুরু করে সন্ধ্যায়ক ৷

ভারতের সবচেয়ে পুরনো হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে জাহাজ আইএনএস সন্ধ্যায়কের নামেই নয়া এই সার্ভে জাহাজের নামকরণ করা হয়েছে ৷ যা চার দশকেরও বেশি সময় কাজ করে চলতি বছরেই অবসর নেয় ৷ ঘটনাক্রমে 44 বছর আগে অর্থাৎ, 1977 কলকাতা থেকেই পথচলা শুরু করেছিল পুরনো হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে জাহাজটি ৷ নয়া এই সার্ভে ভেসেল পুরনো হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভেরই স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছে ৷

30 অক্টোবর 2018 প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে চারটি নয়া সার্ভে জাহাজ তৈরির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় GRSE-এর (The contract for building four survey ships was signed between MoD and GRSE on 30 Oct 2018 ) ৷ 2435 কোটি টাকায় এই জাহাজগুলি তৈরির বরাত পায় গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড ৷ উপকূলীয় এলাকাগুলিতে বিশেষত বন্দরে 110 মিটার লম্বা এবং 16 মিটার চওড়া এই সার্ভে জাহাজের কাজ জলের গভীরের হাইড্রোগ্রাফিক্যাল সমীক্ষা তুলে ধরা (The primary role of these Survey ships would be to conduct full scale coastal and deep-water hydrographic survey of ports & harbours) ৷

প্রতিরক্ষার কাজে সহায়তার জন্য মহাসাগরীয় বিভিন্ন তথ্যও তুলে ধরতে সক্ষম GRSE নির্মিত এই সার্ভে জাহাজ ৷ এমনকি জরুরি অবস্থায় হসপিটাল জাহাজ হিসেবেও কাজ করতে সক্ষম সন্ধ্যায়ক ৷ প্রয়োজনে উদ্ধারকাজেও কাজে লাগানো যাবে এই জাহাজকে ৷