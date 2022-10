নয়াদিল্লি, 25 অক্টোবর: দীপাবলির পর আজ সকাল থেকে দূষণে ভরে গিয়েছে রাজধানী দিল্লির হাওয়া (Very Poor Air Quality Index in Delhi) ৷ আবহাওয়া বিভাগের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দিল্লি ও এনসিআর এলাকায় বাতাসের গুণমান সূচক ‘খুব খারাপে’র পর্যায়ে রয়েছে (Firecrackers Burst Cause of Very Poor Air Quality) ৷ পরিবেশবীদদের একটা বড় অংশ মনে করছেন, নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে যেভাবে দেদার বাজি ফেটেছে তার জেরেই দিল্লির দূষণ এতটা বেড়েছে । তবে, পরিস্থিতি গত বছরের থেকে অনেকটাই ভালো বলে জানা গিয়েছে ৷ আর তার অন্যতম কারণ, অনুকূল আবহাওয়া ৷ যা দূষণকে অনেকটাই কমাতে সাহায্য করেছে ৷

রাজধানী দিল্লির বাতাসের গুণমান সূচক বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স মঙ্গলবার সকালে ছিল 326 ৷ প্রসঙ্গত, এনসিআর অর্থাৎ, জাতীয় রাজধানী সংলগ্ন এলাকা যেমন গাজিয়াবাদে দূষণের মাত্রা 285, নয়ডা 320, গ্রেটার নয়ডা 294, গুরুগ্রাম 315 এবং ফরিদাবাদ 310 ৷ মোটের উপর দীপাবলির পরেরদিন দিল্লির বাতাসে দূষণের পরিমাণ ‘খারাপ’ থেকে ‘খুব খারাপে’র মধ্যে রয়েছে ৷ তবে, গত 7 বছরের তুলনায় এবার দিল্লি ও তার সংলগ্ন এলাকায় বাতাসের গুণমান সূচক অনেকটাই ভালো ৷ তবে, পরিবেশ বিভাগ তাতে গুরুত্ব দিতে নারাজ ৷ কারণ, বাতাসের গুণমান সূচক যে 326-এ রয়েছে, তা কখনই ভালো নয় ৷ এতে পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে ৷ সমানভাবে, প্রাণীকূলের শারীরে ব্যাপকভাবে রোগের বিস্তার করবে ৷

অভিযোগ উঠেছে, দীপাবলির রাতে বিশাল সংখ্যায় উচ্চ-ডেসিবেলের শব্দবাজি ফেটেছে দিল্লি ও এনসিআর এলাকায় ৷ শব্দবাজির উপরে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, তাতে দিল্লিবাসী যে তেমন গুরুত্ব দেননি তা এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট ৷ এই পরিস্থিতি যাতে আটকানো যায়, তার জন্য দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই জানিয়েছিলেন, কেউ শব্দবাজি বা দূষণের কারণ হয় এমন আতসবাজি ফাটালে তাঁর 6 মাসের কারাদণ্ড ও জরিমানা হবে ৷ কিন্তু, প্রশাসনের সেই ঘোষণাও খুব একটা কাজে আসেনি ৷

বাতাসের গুণমান সূচক শূন্য থেকে 50 এর মধ্যে হলে তা ‘ভালো’ বলে ধরা হয় ৷ সেখানেই বাতাসের গুণমান সূচকের মাত্রা 51-100’র মধ্যে থাকলে তা ‘সন্তোষজনক’ ৷ গুণমান সূচকের মাত্রা 101-200 হলে তা ‘গম্ভীর’ পরিস্থিতি বলে বিচেচনা করা হয় ৷ 201-300 হল ‘খারাপ’, বাতাসের গুণমান সূচক 301-400 হলে তা ‘খুব খারাপ’ এবং 401-500 বা তার বেশি হলে ‘সঙ্কটজনক’ বলে ধরা হয় ৷