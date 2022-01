নান্দুরবার (মহারাষ্ট্র), 29 জানুয়ারি : মহারাষ্ট্রের নান্দুরবার স্টেশনের কাছে শনিবার সকালে আগুন লেগে যায় গান্ধিধাম-পুরী এক্সপ্রেসের (Fire Broke Out In Gandhidham Express At Nandurbar Railway Station) ৷ যদিও সুপারফাস্ট ট্রেনটির প্যান্ট্রি কারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই ৷ যাত্রীরা সুরক্ষিত আছেন বলেই জানিয়েছেন পশ্চিম রেলওয়ের মুখপাত্র সুমিত ঠাকুর (There are no passenger casualties in the incident) ৷

স্থানীয় পুলিশকে পশ্চিম রেলওয়ের মুখপাত্র জানান, এদিন সকাল 10টা 30 মিনিট নাগাদ এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে আগুন লাগে ৷ দমকল কর্মী এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর তৎপর থাকায় আগুন বিধ্বংসী চেহারা নিতে পারেনি ৷ সংবাদসংস্থা আইএএনএস'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সুমিত ঠাকুর বলেন, "পশ্চিম রেলের আধিকারিক, স্থানীয় দমকল এবং রেলকর্মীরা দ্রুত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়ার আগুন ছড়িয়ে পড়েনি ৷ আগুন লেগে যাওয়া প্যান্ট্রি কারটিকে দ্রুত বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছে ৷"

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্যান্ট্রি কার থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখলেও পাশের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না জানা নেই ৷ তবে হতাহতের খবর না পাওয়া গেলেও স্বাভাবিকভাবেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয় রেলযাত্রীদের মধ্যে ৷